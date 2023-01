Antony và Rashford rực sáng, MU thắng đậm Charlton

MU đang có phong độ rất cao với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Do đó, đội bóng của HLV Erik Ten Hag được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Charlton ở cuộc so tài tại tứ kết League Cup 2022/2023.

Ngoài chất lượng đội hình tốt hơn, MU còn có lợi thế sân nhà nên họ đã nhập cuộc rất tự tin, dồn ép Charlton. Sau nhiều đợt hãm thành, MU đã có bàn mở tỉ số do công của Antony ở phút 21. Nhận đường chuyền của Fred ở ngoài vòng cấm, Antoy xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn đối phương.

Antony ghi bàn rất đẹp mắt (Ảnh: Reuters).

Bàn mở tỉ số của Antony giúp MU chơi hay và kiểm soát tốt trận đấu ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên, Charlton cũng cho thấy được sự cố gắng, nỗ lực của mình, khi chơi phòng ngự khá kín kẽ.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, MU vẫn chơi lấn lướt đối thủ, nhưng việc Charlton chơi với đội hình lùi sâu khiến Quỷ đỏ gặp khó trong việc ghi thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, ở khoảng thời gian cuối trận, do thể lực suy giảm nên hàng thủ của Charlton đã mắc sai lầm.

MU thắng đậm Charlton (Ảnh: Reuters).

Liên tiếp ở các phút 90 và 90+4, các hậu vệ của Charlton để lọt Rashford, tiền đạo này tận dụng rất tốt cơ hội để ghi cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho MU. Với chiến thắng này, MU đã có vé vào vòng bán kết. Quan trọng hơn, họ chuẩn bị rất chu đáo cho trận cầu đinh với Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này./.