Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen

10:03

Arsenal bước vào trận lượt về gặp Leverkusen tại Cúp C1 châu Âu với tâm lý hưng phấn sau khi vượt qua được "khúc cua" mang tên Everton ở Ngoại hạng Anh để tạm thời bỏ xa Man City 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Khi đấu trường quan trọng nhất đang mang đến những tin vui, chắc chắn Arsenal sẽ hướng tới việc đánh bại Leverkusen để tiến vào tứ kết Cúp C1 châu Âu, nhất là khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

Trong 22 trận đấu gần nhất tại các cúp châu Âu trên sân nhà, Arsenal mới chỉ để thua duy nhất một trận. Đó là thất bại trước nhà đương kim vô địch PSG ở bán kết Cúp C1 mùa 2024/2025.

Trùng hợp thay, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội nhì bảng tại Bundesliga cũng là 9 điểm, sau khi Bayer Leverkusen vô tình giúp sức cho Dortmund trong nỗ lực soán ngôi Bayern Munich. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã kiên cường giữ lại trận hòa 1-1 trước đội bóng của HLV Vincent Kompany trong trận đấu mà họ cũng để một số trụ cột ngồi ngoài nhằm hướng đến trận đấu ở Emirates.

Với đội chủ nhà, khả năng ra sân của Jurrien Timber cho trận lượt về hiện vẫn còn bỏ ngỏ, tương tự là tình trạng của Martin Odegaard và Leandro Trossard. Trong khi đó, Mikel Merino chắc chắn vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương bàn chân.

Về phía Leverkusen, HLV Hjulmand cũng đang phải đối mặt với hai nỗi lo mới sau trận gặp Bayern, khi cầu thủ ghi bàn Aleix Garcia và Martin Terrier đều buộc phải rời sân. Nếu Garcia phải tuân thủ các quy trình kiểm tra chấn động não, tiền vệ này gần như chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong trận lượt về. Các trụ cột khác của đội bóng Đức gồm Mark Flekken, Loic Bade, Arthur, Lucas Vazquez và Eliesse Ben Seghir vẫn đang phải ngồi ngoài.