Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen
VOV.VN - Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen với tỷ số 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 18/3.
Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen với tỷ số 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 18/3.
Pháo thủ có trận đấu áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội. Hai bàn thắng từ những cú sút xa của Eze và Rice là hệ quả tất yếu. Nếu thủ môn của Leverkusen không xuất sắc với 10 pha cứu thua, Arsenal đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn.
Dẫu sao, thắng lợi 2-0 ở trận lượt về cũng đủ để giúp Arsenal tiến vào tứ kết với chiến thắng bằng tổng tỷ số sau hai lượt là 3-1. Họ sẽ gặp Sporting tại vòng đấu tiếp theo.
Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Arsenal vs Leverkusen, lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
Arsenal bước vào trận lượt về gặp Leverkusen tại Cúp C1 châu Âu với tâm lý hưng phấn sau khi vượt qua được "khúc cua" mang tên Everton ở Ngoại hạng Anh để tạm thời bỏ xa Man City 9 điểm trên bảng xếp hạng.
Khi đấu trường quan trọng nhất đang mang đến những tin vui, chắc chắn Arsenal sẽ hướng tới việc đánh bại Leverkusen để tiến vào tứ kết Cúp C1 châu Âu, nhất là khi được đá trận lượt về trên sân nhà.
Trong 22 trận đấu gần nhất tại các cúp châu Âu trên sân nhà, Arsenal mới chỉ để thua duy nhất một trận. Đó là thất bại trước nhà đương kim vô địch PSG ở bán kết Cúp C1 mùa 2024/2025.
Trùng hợp thay, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội nhì bảng tại Bundesliga cũng là 9 điểm, sau khi Bayer Leverkusen vô tình giúp sức cho Dortmund trong nỗ lực soán ngôi Bayern Munich. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã kiên cường giữ lại trận hòa 1-1 trước đội bóng của HLV Vincent Kompany trong trận đấu mà họ cũng để một số trụ cột ngồi ngoài nhằm hướng đến trận đấu ở Emirates.
Với đội chủ nhà, khả năng ra sân của Jurrien Timber cho trận lượt về hiện vẫn còn bỏ ngỏ, tương tự là tình trạng của Martin Odegaard và Leandro Trossard. Trong khi đó, Mikel Merino chắc chắn vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương bàn chân.
Về phía Leverkusen, HLV Hjulmand cũng đang phải đối mặt với hai nỗi lo mới sau trận gặp Bayern, khi cầu thủ ghi bàn Aleix Garcia và Martin Terrier đều buộc phải rời sân. Nếu Garcia phải tuân thủ các quy trình kiểm tra chấn động não, tiền vệ này gần như chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong trận lượt về. Các trụ cột khác của đội bóng Đức gồm Mark Flekken, Loic Bade, Arthur, Lucas Vazquez và Eliesse Ben Seghir vẫn đang phải ngồi ngoài.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Arsenal giao bóng trước.
4' Tốc độ trận đấu chưa được đẩy cao. Đôi bên cho thấy sự thận trọng trong những phút đầu tiên.
8' Leverkusen đang chọn thời điểm để chơi áp sát khiến các pha lên bóng của Arsenal đang gặp không ít khó khăn.
15' Eze thực hiện đường chuyền nhanh để Trossard dứt điểm ngay, bóng đi chệch khung thành đội khách. Ngay sau đó, cầu thủ người Bỉ tiếp tục tung ra cú đá trong vòng cấm nhưng thủ môn Blaswich của đội bóng nước Đức đã cản phá thành công.
21' Arsenal liên tục được hưởng phạt góc nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ rất tập trung đến từ đội khách.
23' Arsenal được hưởng quả đá phạt từ góc hẹp, Rice sút ngay khiến thủ môn Blaswich bên phía Leverkusen phải vất vả bay người cứu thua.
27' Saka tận dụng sai lầm của các cầu thủ Leverkusen để tung ra cú đá góc hẹp bằng chân phải nhưng một lần nữa thủ môn đội khách là người chiến thắng.
29' Arsenal có pha phối hợp tốt khiến hàng thủ Leverkusen rối loạn. Saka nhả ngược bóng để Trossard dứt điểm chéo góc nhưng thủ môn Blaswich vẫn xuất sắc cứu thua.
32' Arsenal thực hiện phạt góc và tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Leverkusen nhưng cuối cùng bóng lại tìm đến tay thủ môn Blawsich.
36' VÀO OOO!!!! Sau rất nhiều nỗ lực, Arsenal cũng có được bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà phối hợp nhanh, Eze xoay người đỡ bóng rồi tung ra cú sút uy lực bằng chân phải đưa trái bóng găm thẳng vào khung thành Leverkusen trong sự bất lực của thủ môn Blaswich.
45' Arsenal đang hoàn toàn kiểm soát trận đấu sau bàn mở tỷ số. Leverkusen chưa thể có tình huống lên bóng nào đáng kể.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Arsenal.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
49' Bóng được chuyền dài từ hàng hậu vệ Arsenal lên cho Trossard. Số 19 dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi không trúng đích.
54' Arsenal đang chủ động chơi chậm lại để giảm nhịp độ và chờ đợi vào những pha phản công nhanh khi Leverkusen bắt buộc phải tấn công để tìm bàn gỡ.
60' Leverkusen có liên tiếp hai sự thay đổi người. Tillman và Culbreath được tung vào sân.
62' Arsenal có pha phản công thần tốc, bóng đến chân Gyokeres, cầu thủ người Thụy Điển dốc bóng rồi dứt điểm nhưng một cầu thủ đội khách đã kịp đưa chân ra ngăn cản.
63' VÀO OOO!!!! Rice có tình huống băng lên gây áp lực rồi cướp bóng trong chân cầu thủ Leverkusen. Tiền vệ của Arsenal đặt lòng từ khoảng cách hơn 20m đưa trái bóng vào góc thấp khung thành đội khách.
69' Arsenal thay liền 3 cầu thủ. Cách biệt 2 bàn đã là tương đối an toàn với thầy trò HLV Arteta.
71' Saka đánh đầu chuyền bóng cho Havertz. Cầu thủ mới vào sân của Arsenal đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không có bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà bởi bóng đã chạm tay cầu thủ người Đức.
77' Leverkusen có nỗ lực lên bóng, Tillman tung ra đường chuyền để Quansah dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Arsenal.
84' Thế trận gần như đã an bài khi Arsenal kiểm soát mọi thứ trên sân. Leverkusen dù cố gắng cũng rất khó để lật ngược tình thế.
87' Kofane xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú đá rất nhanh nhưng không vượt qua được sự tập trung của thủ môn Raya bên phía Arsenal.
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! Arsenal giành thắng lợi 2-0.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leverkusen Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leverkusen, lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 3h00 rạng sáng 18/3 theo giờ Việt Nam.