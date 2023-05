Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 mới nhất: Việt Nam vươn lên thứ 4

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sau ngày 7/5. (Ảnh: BTC)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 9 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ trong ngày thi đấu hôm qua (7/5) tại SEA Games 32. Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sau ngày 7/5 do BTC công bố, chủ nhà Campuchia đang dẫn đầu với 29 HCV. Đoàn Thể thao Thái Lan có cùng 16 HCV như Indonesia, nhưng xếp trên do hơn về số lượng HCB (17 so với 11).

Bám đuổi phía sau Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 là các đoàn Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar và Lào.

Hiện tại, tất cả các đoàn tham dự SEA Games 32 đều đã giành huy chương. Tuy nhiên, Brunei và Timor Leste là 2 đoàn thể thao chưa giành được HCV nào tại đại hội lần này./.