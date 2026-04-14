中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên kỳ tích ở giải đấu châu lục

Thứ Ba, 12:30, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên thành tích chưa từng có ở giải đấu châu lục khi nhiều CLB tiến sâu ở các giải đấu mùa 2025/2026.

Các CLB của Đông Nam Á đang thi đấu khá tốt ở cúp châu Á mùa giải 2025/2026. Đến thời điểm này, khi Cúp C2, Cúp C3 đã tiến đến vòng bán kết và Cúp C1 tiến vào tứ kết, vẫn còn năm CLB Đông Nam Á tranh tài.

bong da Dong nam A truoc co hoi lam nen ky tich o giai dau chau luc hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Ở Cúp C1, hai CLB Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết là Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Johor Darul Ta'zim sẽ chạm trán ĐKVĐ Al Ahli (Saudi Arabia) vào ngày 17/4. Trong khi đó, Buriram United sẽ đối đầu Tractor (Iran) hoặc Shabab Al Ahli (UAE) ở trận đấu tứ kết diễn ra ngày 18/4.

Tại đấu trường Cúp C2, Bangkok United (Thái Lan) đã vào đến bán kết và đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào thi đấu trận chung kết sau khi đã thắng Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-0 trong trận bán kết lượt đi. Chỉ cần không thua trong trận lượt về diễn ra ngày mai 15/4, Bangkok United sẽ có mặt ở trận chung kết.

Trong khi đó, chắc chắn sẽ có một đại diện Đông Nam Á vào thi đấu trận chung kết Cúp C3 châu Á 2025/2026 khi trận bán kết là màn đọ sức giữa PKR Svay Rieng (Campuchia) và Manila Digger (Philippines). Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi và sẽ chạm trán nhau trong trận lượt về ngày 16/4.

Mùa trước, bóng đá Đông Nam Á có hai đội vào chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Á. Tuy nhiên, cả hai đội đều đã thất bại. Lion City (Singapore) thua Sharjah (UAE) ở chung kết Cúp C2 trong khi PKR Svay Rieng (Campuchia) thua Arkadag (Turkmenistan) ở chung kết Cúp C3.

PV/VOV.VN
Tag: Đông Nam Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Australia ở giải futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Australia, qua đó giành huy chương đồng.

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Australia, qua đó giành huy chương đồng.

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất, U17 Australia dẫn đầu bảng C sau chiến thắng 12-0 ở lượt trận ra quân.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất, U17 Australia dẫn đầu bảng C sau chiến thắng 12-0 ở lượt trận ra quân.

U20 nữ Việt Nam về nước sau kỳ tích vào tứ kết châu Á

VOV.VN - Trưa 12/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam rời Thái Lan, trở về nước sau khi khép lại hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

VOV.VN - Trưa 12/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam rời Thái Lan, trở về nước sau khi khép lại hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế