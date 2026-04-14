Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên kỳ tích ở giải đấu châu lục

Các CLB của Đông Nam Á đang thi đấu khá tốt ở cúp châu Á mùa giải 2025/2026. Đến thời điểm này, khi Cúp C2, Cúp C3 đã tiến đến vòng bán kết và Cúp C1 tiến vào tứ kết, vẫn còn năm CLB Đông Nam Á tranh tài.

Ở Cúp C1, hai CLB Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết là Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Johor Darul Ta'zim sẽ chạm trán ĐKVĐ Al Ahli (Saudi Arabia) vào ngày 17/4. Trong khi đó, Buriram United sẽ đối đầu Tractor (Iran) hoặc Shabab Al Ahli (UAE) ở trận đấu tứ kết diễn ra ngày 18/4.

Tại đấu trường Cúp C2, Bangkok United (Thái Lan) đã vào đến bán kết và đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào thi đấu trận chung kết sau khi đã thắng Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-0 trong trận bán kết lượt đi. Chỉ cần không thua trong trận lượt về diễn ra ngày mai 15/4, Bangkok United sẽ có mặt ở trận chung kết.

Trong khi đó, chắc chắn sẽ có một đại diện Đông Nam Á vào thi đấu trận chung kết Cúp C3 châu Á 2025/2026 khi trận bán kết là màn đọ sức giữa PKR Svay Rieng (Campuchia) và Manila Digger (Philippines). Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi và sẽ chạm trán nhau trong trận lượt về ngày 16/4.

Mùa trước, bóng đá Đông Nam Á có hai đội vào chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Á. Tuy nhiên, cả hai đội đều đã thất bại. Lion City (Singapore) thua Sharjah (UAE) ở chung kết Cúp C2 trong khi PKR Svay Rieng (Campuchia) thua Arkadag (Turkmenistan) ở chung kết Cúp C3.