Arsenal - Chelsea: Hơn cả một danh hiệu

Sau một hành trình rất dài và có nhiều xáo trộn xảy ra bởi Covid-19. FA Cup, giải đấu vốn được coi là đấu trường lâu đời nhất thế giới cấp CLB đã đi đến trận chung kết. Hai đội góp mặt trong trận đấu này là Arsenal và Chelsea.



Arsenal và Chelsea hứa hẹn tạo nên trận chung kết FA Cup kịch tính, hấp dẫn. (Ảnh: Getty).

Trong một mùa giải không còn cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn, FA Cup vô tình trở thành cứu cánh cho cả hai CLB và đó là lý do cả Arsenal và Chelsea sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm cao nhất.



Với Arsenal, họ đã trải qua nhiều sóng gió với 2 lần thay tướng. Không hoàn toàn khẳng định đó là lý do chính khiến Pháo thủ thi đấu bết bát, nhưng chắc chắn việc ghế huấn luyện xáo trộn đã phần nào ảnh hưởng đến màn thể hiện của đội chủ sân Emirates mùa này. Kết quả là họ chỉ có thể kết thúc giải Ngoại hạng Anh với vị trí thứ 8 chung cuộc, thấp nhất trong nhiều năm qua.



Cũng chính vì vị trí thấp như vậy, Arsenal sẽ chỉ còn cơ hội duy nhất để góp mặt tại cúp châu Âu mùa tới, đó là đánh bại Chelsea ở trận chung kết FA Cup vào tối nay.



Tuy nhiên, Arsenal không phải là đội bóng ở đẳng cấp cao hơn hẳn Chelsea để có thể muốn thắng là thắng. The Blues dưới triều đại của HLV Lampard đã có một mùa giải có thể nói là thành công hơn Arsenal khi đã có được tấm vé dự Champions League mùa tới và cũng đã vượt qua vòng bảng của Champions League mùa giải này. Trong bối cảnh đội hình được trẻ hóa và không được phép chuyển nhượng, những gì mà Chelsea làm được mùa này cũng đã là rất đáng ghi nhận.





Đội hình dự kiến Arsenal vs Chelsea (Ảnh: Whoscored).

Chính vì lẽ đó, Chelsea sẽ càng quyết tâm hơn để có được chiến thắng trước Arsenal tối nay, qua đó đạt được danh hiệu an ủi trong một mùa giải mang tính "chuyển giao".



Rõ ràng, cả hai đội đều có những lý do để hướng đến chiến thắng trong trận chung kết FA Cup tối nay và điều đó hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đọ sức đáng chờ đợi trên sân Wembley. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23h30 tối nay (1/8) theo giờ Việt Nam và được VOV.VN tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.