Báo quốc tế đưa Đặng Văn Lâm lên mây xanh

ĐT Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐT Jordan để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo được báo chí Đông Nam Á, châu Á và quốc tế ca ngợi hết lời.

Ngoài khen ngợi tập thể thì những tờ báo quốc tế cũng dành những lời khen cho các cá nhân của ĐT Việt Nam. Trong bài viết của mình, tạp chí Four Four Two đã dành những lời có cánh cho Đặng Văn Lâm. Theo đó, Four Four Two gọi Lâm “Tây” là người hùng trong loạt đấu súng giúp ĐT Việt Nam giành vé vào tứ kết.

Văn Lâm được gọi là người hùng của ĐT Việt Nam ở trận thắng Jordan.

Four Four Two viết: “Đặng Văn Lâm là người hùng của ĐT Việt Nam với pha cứu thua xuất sắc trên loạt sút luân lưu giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2 trước Jordan để lọt vào tứ kết Asian Cup 2019”.

Trên loạt đấu súng, Đặng Văn Lâm đã gây sức ép tâm lý rất tốt khiến các cầu thủ Jordan mất bình tĩnh. Cựu thủ môn của Hải Phòng khiến Baha' Faisal sút bóng vào xà ngang, sau đó trực tiếp cản phá cú sút của Ahmed Samir để giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng.

Ngoài Four Four Two thì tờ Fox Sports Asia cũng đánh giá cao màn trình diễn của Lâm “Tây”. Trong bài chấm điểm của mình sau trận đấu, thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga được Fox Sports Asia chấm 9 điểm.

Đánh bại Jordan để vào tứ kết Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Nhật Bản vs Saudi Arabia. Trận đấu này diễn ra vào lúc 18h tối nay 21/1 (giờ Việt Nam)./.

Clip loạt sút luân lưu của ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan (nguồn: VTV)