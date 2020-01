Barca - Granada: Chiến thắng mừng tân HLV?

Với việc Barca chỉ thắng được 1 trong 5 trận đấu gần đây, HLV Ernesto Valverde phải trả giá đắt. Cách đây ít ngày, ông đã bị đội bóng xứ Catalan sa thải. Người được lựa chọn thay thế là ông Quique Setien. Trận tiếp đón đối thủ Granada đêm nay chính là màn ra mắt của tân HLV trưởng Barca.



Barca sẽ có chiến thắng trong ngày đầu cầm quân của Setien? (Ảnh: Getty).

Sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho tân HLV của Barca nếu ông cùng các học trò có trọn vẹn ba điểm trước đối thủ không quá mạnh là Granada.



Thêm một lý do dể có thể tin rằng Barca sẽ có chiến thắng ở trận đấu tới là việc họ được đá trên sân nhà Camp Nou. Tính từ ngày 11/11/2018 đến nay, đội bóng xứ Catalan vẫn bất bại tại "thánh địa" của mình ở La Liga. Đội bóng gần nhất có chiến thắng trước Barca tại Camp Nou ở La Liga là Real Betis dưới sự dẫn dắt của chính ... Quique Setien.



Trong trận đấu lượt đi La Liga mùa này, Barca đã bất ngờ để thua 0-2 trên sân của Granada. Thế nên, đội bóng xứ Catalan càng có lý do quyết thắng ở trận đấu đêm nay nhằm đòi lại món nợ. Thống kê cho thấy rằng, Granada cũng không phải là đội thi đấu tốt trên sân khách. Bằng chứng là họ toàn thua trong 5 chuyến hành quân gần đây tại La Liga.



Hàng thủ của Granada gần đây thi đấu không thật sự tốt. Trong 13 trận đấu trở lại đây, có tới 8 trận họ không giữ sạch được lưới nhà. Với hệ thống phòng ngự đó, Granada hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành nạn nhân của hàng công đội bóng xứ Catalan dù cho Suarez và De Jong sẽ vắng mặt ở trận đấu này.



Barca mạnh hơn hẳn về thực lực, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như đội bóng xứ Catalan sẽ có một chiến thắng đậm trước Granada để mừng ngày đầu tiên cầm quân của HLV Setien.



Trận đấu giữa Barca và Granada sẽ bắt đầu lúc 3h rạng sáng mai (20/1) theo giờ Việt Nam./.



Đội hình dự kiến



Barca: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Fati, Griezmann.



Granada: Silva, Diaz, Duarte, Sanchez, Neva, Eteki, Montoro, Puertas, Fernandez, Machis, Soldado.