Bùi Tiến Dũng chính thức hội quân cùng U22 Việt Nam

Bùi Tiến Dũng hội quân cùng U22 Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Theo lịch ban đầu, ngày 29/8 thủ môn Bùi Tiến Dũng của Hà Nội FC sẽ hội quân ở U22 Việt Nam khi trở về từ AFC Cup 2019. Tuy nhiên, vì lý do hy hữu và thủ thành quê Thanh Hóa đã phải lùi chuyến bay về Việt Nam mất một ngày.



Sáng sớm nay (30/8), Bùi Tiến Dũng đã đáp chuyến bay từ Nga xuống sân bay Nội Bài và có mặt ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF lúc 7h để hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Trung Quốc.

Như vậy sau 3 ngày tập luyện, U22 Việt Nam mới đủ quân số. Trước đó, sáng ngày 29/8, tiền vệ Trương Văn Thái Quý đã hội quân và tham gia tập luyện rất tích cực ở buổi rèn quân buổi chiều cùng ngày.

Trong 3 ngày tập luyện vừa qua, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập thể lực. Hiện tại, U22 Việt Nam có 2 cầu thủ phải tập riêng là Trọng Hùng và Triệu Việt Hưng vì chấn thương.

Trợ lý của thầy Park rèn quân dưới trời mưa to, Thái Quý tập hăng say VOV.VN - Mặc dù trời mưa to nhưng HLV Kim Han Yoon vẫn cho U22 Việt Nam tập luyện. Thái Quý hội quân cùng đội sau khi trở về từ AFC Cup 2019.

Theo lịch chiều nay (30/8), U22 Việt Nam sẽ tập buổi thứ 4 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đội sẽ tập ở đây đến ngày 4/9 sau đó lên đường sang Trung Quốc đá giao hữu với U22 nước này./.