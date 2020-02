Các đội bóng Việt Nam vẫn phải thi đấu dù dịch Corona lây lan

Mới đây, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) đã có công văn gửi các Sở VHTTDL, Sở VH&TT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trong các hoạt động thể thao.



Công Phượng và các đồng đội ở CLB TPHCM vẫn sẽ phải thi đấu trong thời điểm dịch corona lây lan. (Ảnh: CLB TPHCM).

Theo đó, các giải đấu thể thao trong hệ thi đấu quốc gia tại Việt Nam sẽ bị hoãn lại đến ít nhất là hết tháng 2/2020. Dù vậy, những giải đấu bóng đá cấp quốc tế của AFC vẫn sẽ phải chờ quyết định cuối cùng từ tổ chức này về việc các trận đấu có hoãn hay không.



Vì thế tính đến thời điểm hiện tại, hai CLB Việt Nam dự AFC Cup là CLB TPHCM và Than Quảng Ninh vẫn sẽ tiến hành chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên như bình thường.



Theo lịch, CLB TPHCM với những cầu thủ nổi danh của bóng đá Việt Nam như Tiến Dũng, Công Phượng sẽ có trận ra quân gặp Yangon United trên sân Thống Nhất vào ngày 11/2. Cùng ngày, Than Quảng Ninh sẽ hành quân đến Indonesia làm khách của Bali United.



Trước khi 2 CLB TPHCM và Than Quảng Ninh thi đấu ở AFC Cup, ĐT nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở 2 trận đấu gặp Myanmar và Hàn Quốc vào các ngày 6 và 9/2 trong khuôn khổ vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á diễn ra ở đảo Jeju (Hàn Quốc).



Tính đến tối ngày 4/2, đã có 27 nước trên thế giới xác nhận có trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên. Trong đó, có 425 trường hợp người Trung Quốc đã tử vong. Tại Việt Nam, đã có 10 trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona./.