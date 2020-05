CĐV Anh có thể trở lại sân cỏ từ tháng 10

Tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới các đội ở bóng đá Anh bởi doanh thu chính của họ đến từ nguồn bán vé vào sân đã hoàn toàn biến mất. Kể cả khi bóng đá được phép trở lại thì theo giám đốc y tế của Ngoại hạng Anh, Mark Gillett, tình trạng sân không khán giả có thể kéo dài thêm từ 6 tháng tới 1 năm nữa.



Các nhà tổ chức bóng đá Anh đang kỳ vọng các sân vận động sẽ được phép mở cửa đón 25% khán giả kể từ tháng 10 tới. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đang có một ý tưởng gợi ý có thể cho phép các SVĐ mở cửa tối đa 25% sức chứa vào tháng 10 tới. Ý tưởng này được thúc đẩy bởi Hiệp hội các giải đấu Anh (EFL), với phần lớn các CLB ở League One (hạng Ba) và League Two (hạng Tư) rất cần tiền để duy trì hoạt động.



Với cách làm này, các đội bóng vừa có thể kiếm thêm thu nhập và vẫn đảm bảo giãn cách xã hội để không làm bùng phát nguy cơ lây nhiễm. Một vài đội của Championship (hạng Nhất) cũng ủng hộ kế hoạch táo bạo này.



Các CLB ở giải đấu cao cấp nhất như Premier League cũng có một vài ánh nhìn lạc quan về ý tưởng trên. Tuy nhiên, việc mở cửa các sân đấu có quy mô lớn ở Ngoại hạng Anh có nhiều nguy cơ hơn hẳn nên nhiều khả năng giới lãnh đạo sẽ không đồng ý.



Vào lúc này, ngày trở lại của bóng đá Anh vẫn chưa được xác định khi những vấn đề phát sinh do Covid-19 vẫn chưa được các bên liên quan thống nhất cách giải quyết./.