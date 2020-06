CĐV Liverpool đổ ra đường ăn mừng chức vô địch, Thị trưởng “bất lực”

Đến lúc này, thời khắc Liverpool chính thức vô địch Ngoại hạng Anh đã trôi qua được gần 2 ngày nhưng các CĐV của đội bóng này vẫn đang "ngất ngây" trong niềm vui sướng.



Các CĐV Liverpool tụ tập, hò hét ở khu vực bến phà Pier Head (Ảnh: Mercury Press).

Sau đêm đầu tiên tập trung tại sân Anfield, các CĐV The Kop đã dành cả đêm ngày hôm qua (theo giờ Anh) để tập trung hò hét, ăn mừng tại những địa điểm trung tâm của thành phố Liverpool như tòa nhà Liver Building. bến phà Pier Head và một số địa điểm khác.



Việc số đông người tập trung tại một địa điểm không chỉ tạo nên nguy cơ mất an ninh, an toàn mà còn tạo nên những mối hiểm họa khó lường về dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Anh vẫn chưa hoàn toàn được khống chế.



Trước tình hình này, Thị trưởng thành phố Liverpool, Joe Anderson đã phải lên tiếng kêu gọi những người hâm mộ bóng đá, các CĐV của Liverpool hãy trở về nhà và ăn mừng một cách "lành mạnh" hơn.



Ông Joe Anderson chia sẻ thông điệp trên trang twitter cá nhân: "Tôi thật sự lo ngại khi chứng kiến những hình ảnh ở bến phà Pier Head tối hôm qua. Tôi rất vui khi Liverpool vô địch và cũng rất xúc động trước tình cảm các bạn dành cho CLB. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cộng đồng cũng như chính bản thân các bạn, tôi tha thiết mong muốn các bạn hãy trở về nhà và ăn mừng tại gia đình của mình.



Không chỉ tụ tập thành đám đông, những người tự nhận là CĐV Liverpool còn đốt pháo sáng, pháo khói tạo nên nguy cơ mất an ninh, an toàn. (Ảnh: Mercury Press).

Covid-19 đã cướp đi quá nhiều người dân của thành phố chúng ta và nó vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Tôi không muốn chứng kiến dịch bệnh bùng phát trở lại. Nếu các bạn biết những ai vẫn cố tình tụ tập ở những nơi đông người để ăn mừng chức vô địch của Liverpool, hãy liên lạc với họ và yêu cầu họ trở về nhà để đảm bảo an toàn".



Trước đó sau đêm đầu tiên ăn mừng chức vô địch (đêm 25/6), các CĐV Liverpool đã để lại hình ảnh không đẹp khi biến khu vực xung quanh sân Anfield thành "bãi rác khổng lồ"./.