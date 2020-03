Cha con “bầu” Hiển ủng hộ thêm 4,5 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Hôm nay (31/3), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của bầu Hiển đã chuyển 3 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Cùng ngày, Hà Nội FC và cá nhân ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB cũng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 500 triệu đồng cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.



Hình ảnh Tập đoàn T&T Group trao tặng tiền ủng hộ chống dịch Covid-19 tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện đang rất khó khăn trong bối cảnh bị cách ly nên rất cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế, chính quyền TP Hà Nội và cộng đồng. Hiện tại, 3.500 con người trong bệnh viện không thể đi ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi cái từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp. Tuy nhiên, dù khó khăn, nhân viên y tế Bạch Mai vẫn vững tinh thần, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. Chia sẻ với những khó khăn của tập thể lãnh đạo, các y bác sĩ và người lao động đồng thời mong muốn tiếp sức cho những lực lượng "tuyến đầu" và chung tay đồng hành chống dịch vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.



Ngày 31/03 Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao 3 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Số kinh phí này sẽ được sử dụng ngay để hỗ trợ các thày thuốc có đầy đủ các vật dụng cần thiết trong giai đoạn cao điểm chống dịch, có các bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng, giúp họ có thể tái tạo năng lượng chữa trị và chăm sóc người bệnh tốt nhất.



Đồng hành cùng với doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Hà Nội FC và tân Chủ tịch trẻ tuổi - ông Đỗ Vinh Quang cũng đã trao ủng hộ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 1 tỷ đồng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 500 triệu đồng. Chia sẻ về nghĩa cử này, ông Đỗ Vinh Quang dẫn lại câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi kêu gọi cộng đồng chung tay với các bệnh viên tuyến đầu: “Lo cho thày thuốc lúc này không chỉ là nghĩa tình, mà còn là trách nhiệm!”. Và với Hà Nội FC, chiến thắng quan trọng nhất lúc này là chiến thắng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong trận đấu với đại dịch Covid-19.



Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Việt Nam đã thành công bước đầu khi điều trị, cách ly bệnh nhân ổn định, song trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch là hết sức cần thiết và ý nghĩa. Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, hình ảnh những người cán bộ, thầy thuốc tận tâm, tận lực ngày đêm túc trực, vừa hết lòng cứu chữa người bệnh, vừa làm công tác trấn an tâm lý, động viên, chăm sóc bệnh nhân để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đã làm lay động triệu triệu con tim Việt Nam.



Với trách nhiệm của mình, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB mong muốn góp thêm nguồn lực, chia sẻ bớt khó khăn, góp phần cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các y bác sĩ, nhân viên y tế - những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.



Trước đó, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao ủng hộ 15 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó ủng hộ 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ủng hộ 5 tỷ đồng cho cuộc chiến chống dịch của tỉnh Nghệ An. Hai doanh nghiệp khác liên quan đến bầu Hiển cũng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 mỗi đơn vị 1 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay tổng số tiền ủng hộ chống dịch Covid-19 từ các doanh nghiệp của bầu Hiển lên tới 21,5 tỷ đồng./.