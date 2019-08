CHÍNH THỨC: BTC điều chỉnh lịch thi đấu bảng B U18 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019.

Sau 4 lượt trận, cục diện của bảng B rất khó lương khi U18 Việt Nam, U18 Australia và U18 Malaysia cạnh tranh để giành tấm vé đi tiếp. Hiện tại, U18 Việt Nam có 7 điểm, kém hai đối thủ trên 2 điểm nên không còn nắm quyền tự quyết, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp.



Do tính chất quan trọng của các trận đấu nên Ban tổ chức quyết định điều chỉnh lịch thi đấu lượt trận cuối cùng bảng B. Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều mai (15/8).

Trước đó, trận U18 Malaysia vs U18 Thái Lan được xếp đá vào lúc 15h30, trận U18 Singapore vs U18 Australia (16h30) và U18 Việt Nam vs U18 Campuchia diễn ra vào lúc 19h30.

Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U18 Việt Nam vs U18 Campuchia và cập nhật diễn biến của 2 trận đấu còn lại, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.