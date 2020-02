Chơi thiếu người, Than Quảng Ninh thảm bại trước Bali ở AFC Cup

Trong lần trở lại AFC Cup sau 3 mùa giải, Than Quảng Ninh đặt quyết tâm cao bằng việc mang đội hình gần như mạnh nhất đến làm khách của Bali United.



Than Quảng Ninh thảm bại trước Bali United. (Ảnh: Bali United).

Dù vậy, trận đấu đã diễn ra theo thế trận không ai ngờ tới với đại diện V-League. Ngay phút thứ 4, tiền đạo Fagan đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống cao chân với cầu thủ đội chủ nhà.



Chơi thiếu người, Than Quảng Ninh buộc phải lùi về phòng ngự nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 20. Sau một pha lên bóng nhanh, Jermie Lynch có cú đá góc hẹp khó tin làm tung lưới thủ môn Nadeo để đưa đội khách vượt lên.



Có bàn dẫn trước, Than Quảng Ninh càng có cơ hội thi triển lối đá phòng ngự và trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Bali United dù áp đảo về thế trận nhưng không có nổi cơ hội nào thực sự rõ ràng.



Sang hiệp 2, đội chủ nhà dồn lên ngay từ những giây đầu tiên khiến Than Quảng Ninh không thể chống đỡ. Ngay giây thứ 30 của hiệp 2, Spasojević đã có pha đánh gót chính xác để Rachmat dứt điểm quân bình tỷ số cho Bali United. Chỉ 4 phút sau, Paulo Sergio thực hiện đường chuyền cực nhanh để Platje thoát xuống nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.



Bị dẫn ngược một cách chóng vánh, Than Quảng Ninh buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Trong thế thiếu người, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng không những không thể ghi thêm bàn thắng mà còn để lộ nhiều khoảng trống chết người ở hàng thủ.



Kết quả là Spasojević và Platje dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng cho Bali United để ấn định chiến thắng 4-1 nghiêng về đội chủ nhà.



Trận thua 1-4 trong ngày ra quân khiến hành trình sắp tới tại AFC Cup của Than Quảng Ninh thêm phần gian nan khi họ sẽ đến làm khách của Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 diễn ra sau đây 2 tuần mà không có sự phục vụ của Fagan do bị treo giò./.