Chùm ảnh: Bùi Tiến Dũng bật khóc khi trải lòng về ước mơ với CĐV nhí

Câu chuyện của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người xúc động khi Dũng đã trải qua nhiều khó khăn do hoàn cảnh gia đình, nỗ lực không ngừng để có thành công như ngày hôm nay. 15 tuổi Dũng đã phải lên nương để làm thuê để kiếm tiền hỗ trợ chị học đại học rồi dành cơ hội đào tạo đá bóng chuyên nghiệp cho người em Bùi Tiến Dụng dù bản thân rất đam mê bóng đá. Trước câu hỏi, đã bao giờ Dũng từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chưa, Bùi Tiến Dũng chia sẻ rằng: “Cũng nhiều lần Dũng định bỏ dở giấc mơ do những khó khăn của cuộc sống, nhiều đêm khóc một mình, suy nghĩ vẩn vơ mình sẽ như thế nào, tương lại mình sau này ra sao, hết sức trăn trở. Thật may mắn, do sự cố gắng của bản thân nên mọi thứ đến với mình hết sức tự nhiên, mình cứ bắt lấy cơ hội và trưởng thành theo đúng con đường mà mình mong muốn”.