Chùm ảnh: Liverpool “dạo chơi” trước Porto

Ở lượt đi tứ kết Champions League, Liverpool có lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Porto. Như thường lệ, The Reds luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả mỗi khi thi đấu tại Anfield. Không mất quả nhiều thời gian, Liverpool đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Naby Keita. Đây là bàn thắng có phần may mắn của cầu thủ người Guinea khi bóng đã chạm chân Olivier Torres đổi hướng. Đến phút 26, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool sau tình huống phối hợp như sách giáo khoa. Thủ quân Henderson xẻ nách thông minh cho Arnold thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Firmino dễ dàng sút bóng tung lưới trống ở cự ly gần. Sau bàn thắng thứ hai, Liverpool còn có thêm vài cơ hội ghi bàn nữa nhưng Salah đã không tận dụng thành công. Về phần Porto, họ đã rất nỗ lực để cải thiện tình hình với mục tiêu ít nhất có một bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, Liverpool chủ động áp sát ngay từ khi Porto có bóng khiến đội khách không triển khai được lối đá. Về cuối trận, HLV Klopp chỉ đạo các học trò tập trung giữ vững tỷ số, ưu tiên cho khâu phòng ngự. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0. Niềm vui thuộc về Liverpool còn nỗi buồn dành cho đội khách Porto. Hai đội sẽ tái đấu tại Dragao vào tuần sau.

