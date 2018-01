Chuyển nhượng 10/1: Ronaldo sang PSG với giá chỉ 88 triệu bảng?

Ronaldo đang trải qua mùa giải tồi tệ với Real. Đội bóng của anh xếp thứ 4 tại La Liga và gần như hết hi vọng đuổi kịp Barca. Siêu sao người Bồ cũng tỏ ra thất vọng vì Chủ tịch Real - Perez không giữ lời hứa về chuyện lương thưởng và không bảo vệ anh khỏi nghi án trốn thuế. Ở chiều ngược lại, Perez cũng không quá tha thiết giữ Ronaldo. CR7 đã ở tuổi 33, độ tuổi đã không còn "xuân sắc" đối với một tiền đạo. Tờ Le10Sport của Pháp phát hiện người đại diện cho Ronaldo - Mendes xuất hiện tại Paris để thương thảo hợp đồng với giám đốc PSG - ông Henrique. Theo Le10Sport, hai bên đã đi đến thỏa thuận sơ bộ. Theo đó, Ronaldo sẽ chuyển sang PSG hè 2018 với giá chỉ khoảng 88 triệu bảng. Sở dĩ giá của Ronaldo không quá cao là bởi anh đã ở tuổi 33, thời gian chơi bóng đỉnh cao của CR7 sẽ không còn nhiều. Sự xuất hiện của Ronaldo nhiều khả năng là để thay thế Cavani ở vị trí trung phong. VĐV điền kinh nổi tiếng Usain Bolt sẽ đến Dortmund thử việc vào tháng 3. Bolt hi vọng sẽ chuyển nghề sang cầu thủ bóng đá, sau khi khép lại sự nghiệp điền kinh lẫy lừng. Trên thực tế, CLB yêu thích của Bolt là MU. Anh cho biết sẽ cố gắng cải thiện khả năng chơi bóng và hi vọng một ngày được cập bến Old Trafford. Tiền vệ Lucas Moura đồng ý chuyển về MU ngay trong kỳ chuyển nhượng Đông. Vướng mắc hiện tại là việc MU muốn mượn Moura một mùa giải, trước khi cân nhắc việc mua đứt. Trong khi PSG chỉ muốn bán đứt tiền vệ này. Moura đã có được 45 bàn thắng sau 228 lần ra sân cho PSG. Nếu chuyển đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, giá của anh sẽ rơi vào khoảng 40 triệu bảng./.

