Chuyển nhượng 11/1: Juan Mata úp mở về tương lai rời MU

Bản tin chuyển nhượng ngày 11/1 có những tin tức chính sau: Juan Mata úp mở về tương lai rời MU Trả lời truyền thông Anh, tiền vệ người TBN thừa nhận, anh không chắc về tương lai của mình tại sân Old Trafford. Hợp đồng của Juan Mata với MU sẽ đáo hạn vào cuối mùa. Chia sẻ về tương lai của mình, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi đã thi đấu tại Anh trong một thời gian dài, nhưng tôi rất nhớ quê hương, gia đình và bạn bè. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại Tây Ban Nha trong thời gian tới. Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung thi đấu thật tốt cho MU.” Chelsea từ chối đề nghị đổi người của Barca Theo The Telegraph, Chelsea đã từ chối lời đề nghị đổi người của Barca. Cụ thể, đội chủ sân Nou Cam dự định dùng một số tiền, cộng thêm tiền vệ Malcom để đổi lấy sự phục vụ của Willian. Mùa này cầu thủ 30 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng, 6 đường kiến tạo thành bàn, sau 31 trận ra sân cho The Blues kể từ đầu mùa. Porto ra giá bán trung vệ trẻ cho MU, Real Theo O Jogo, bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Eder Militao sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến 68 triệu Bảng. Trước đó, theo truyền thông Bồ Đào Nha, cầu thủ 20 tuổi có mức phí giải phóng hợp đồng chỉ và vào khoảng 45 triệu Bảng. Eder Militao cũng được theo dõi bởi nhiều CLB lớn như Real, Liverpool và MU. Arsenal chốt xong phương án thay Ramsey Theo Marca, tiền vệ Denis Suarez đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal. Cầu thủ 25 tuổi rất có thể sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của Pháo thủ thành London ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019. Mùa này, Denis Suarez mới có vẻn vẹn 7 trận ra sân cho Barca ở La Liga, ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Mục tiêu của Chelsea không muốn rời Napoli Theo Tuttomercato, tiền vệ Nicolo Barella sẽ không rời Napoli vì muốn được thi đấu gần gia đình. Tiền vệ 21 tuổi, được định giá khoảng 45 triệu Bảng và là mục tiêu theo đuổi của Chelsea và Arsenal.

