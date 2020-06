Chuyển nhượng 1/6: MU đón tân binh 70 triệu bảng trong 3 ngày tới?

PSG ký hợp đồng dài hạn với Mauro Icardi. Sau thời gian ngắn thương thảo, PSG đã ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo Mauro Icardi. Trang chủ của đội bóng nước Pháp thông báo: “PSG vui mừng thông báo Mauro Icardi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức có thời hạn đến năm 2024 với CLB.



Cầu thủ sinh ra tại Rosario là người Argentina thứ 16 trong lịch sử PSG. Anh đã có 31 lần ra sân ở mùa giải 2019/20, giành chức vô địch Ligue 1. Mauro Icardi đóng góp 20 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo”.

MU đón tân binh 70 triệu bảng trong 3 ngày tới? Saul Niguez vẫn còn hợp đồng với Atletico Madrid tới mùa hè 2026, nhưng tiền vệ này có thể rời Wanda Metropolitano khi đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng bán cầu thủ này với giá 70 triệu bảng.

Saul Niguez sẽ chốt tương lai trong 3 ngày tới (Ảnh: Reuters).

Mới đây, Saul Niguez tiết lộ, anh sẽ chốt tương lai của mình trong 3 ngày tới. Hiện tại, MU và Barca là hai đội bóng theo đuổi sát sao tiền vệ người Tây Ban Nha. Do đó, không ngoại trừ khả năng 3 ngày tới MU hoặc Barca sẽ chốt xong bản hợp đồng có giá 70 triệu bảng.

Roma nỗ lực để mua đứt Henrikh Mkhitaryan. Theo thông tin từ Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Roma đang nỗ lực đàm phán để mua đứt Henrikh Mkhitaryan từ Arsenal. Hiện tại, cựu cầu thủ Dortmund chơi rất hay cho “Bầy sói” theo bản hợp đồng cho mượn từ Arsenal.

Odion Ighalo có thể ở lại MU. Theo Sky Sports News, MU và Shanghai Shenhua đang đàm phán để chốt tương lai của Odion Ighalo. Nếu cuộc đàm phán của MU thành công, đội bóng này có thể được mượn Odion Ighalo tới tháng 1/2021.

Kai Havertz lọt tầm ngắm của MU. Do Dortmund hét giá Sancho lên tới 100 triệu bảng nên MU gặp khó trong việc giành chữ ký của thần đồng bóng đá Anh. Theo thông tin từ The Sun, đội chủ sân Old Trafford đang để mắt tới Kai Havertz của Bayer Leverkusen./.