Chuyển nhượng 18/1: Inter Milan "rút ruột" MU

Bản tin chuyển nhượng ngày 18/1 có những tin tức đáng chú ý sau: MU bạo chi giữ chân De Gea Theo The Sun, nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với MU, De Gea sẽ được nhận lương không dưới 400.000 Bảng/tuần. Hợp đồng của De Gea với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn đến tháng 6/2020. Tottenham theo đuổi Malcom Theo Sport, Tottenham rất muốn ký hợp đồng với tiền vệ Malcom ngay trong tháng 1, sau chấn thương bất ngờ của tiền đạo Kane. Cầu thủ 21 tuổi mới có 127 phút ra sân ở La Liga sau khi chuyển đến Barca từ Bordeaux vào mùa Hè 2017. Inter Milan "rút ruột" MU Theo Calciomercato, Inter Milan đã đưa hậu vệ Matteo Darmian của MU vào danh sách những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng. Cầu thủ sinh năm 1989 chỉ còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2019 và được định giá 9 triệu Bảng theo Transfermarkt. Arsenal chuẩn bị đón Denis Suarez Theo Mundo Deportivo, Arsenal và Barca đã đạt được thỏa thuận về thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Denis Suarez. Cụ thể, Arsenal sẽ trả trước cho Barca 2 triệu Bảng, số tiền còn lại khoảng 17,5 triệu Bảng sẽ được thanh toán vào mùa Hè 2019. Denis Suarez có thể đến nước Anh kiểm tra y tế trong tuần tới. Chelsea giữ chân Hudson-Odoi Theo The Mirror, Chelsea hi vọng mức lương 70.000 Bảng/tuần có thể thuyết phục tài năng trẻ Hudson-Odoi từ bỏ ý định rời Stamford Bridge. Hudson-Odoi hiện nằm trong tầm ngắm của nhà ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich. “Hùm xám” xứ Bavaria dự chi khoảng 35 triệu Bảng cho thương vụ này.

Bản tin chuyển nhượng ngày 18/1 có những tin tức đáng chú ý sau: MU bạo chi giữ chân De Gea Theo The Sun, nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với MU, De Gea sẽ được nhận lương không dưới 400.000 Bảng/tuần. Hợp đồng của De Gea với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn đến tháng 6/2020. Tottenham theo đuổi Malcom Theo Sport, Tottenham rất muốn ký hợp đồng với tiền vệ Malcom ngay trong tháng 1, sau chấn thương bất ngờ của tiền đạo Kane. Cầu thủ 21 tuổi mới có 127 phút ra sân ở La Liga sau khi chuyển đến Barca từ Bordeaux vào mùa Hè 2017. Inter Milan "rút ruột" MU Theo Calciomercato, Inter Milan đã đưa hậu vệ Matteo Darmian của MU vào danh sách những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng. Cầu thủ sinh năm 1989 chỉ còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2019 và được định giá 9 triệu Bảng theo Transfermarkt. Arsenal chuẩn bị đón Denis Suarez Theo Mundo Deportivo, Arsenal và Barca đã đạt được thỏa thuận về thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Denis Suarez. Cụ thể, Arsenal sẽ trả trước cho Barca 2 triệu Bảng, số tiền còn lại khoảng 17,5 triệu Bảng sẽ được thanh toán vào mùa Hè 2019. Denis Suarez có thể đến nước Anh kiểm tra y tế trong tuần tới. Chelsea giữ chân Hudson-Odoi Theo The Mirror, Chelsea hi vọng mức lương 70.000 Bảng/tuần có thể thuyết phục tài năng trẻ Hudson-Odoi từ bỏ ý định rời Stamford Bridge. Hudson-Odoi hiện nằm trong tầm ngắm của nhà ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich. “Hùm xám” xứ Bavaria dự chi khoảng 35 triệu Bảng cho thương vụ này.