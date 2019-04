Chuyển nhượng 27/4: Herrera đầu quân cho PSG, James trở lại Real

Sampdoria chuẩn bị trói chân HLV Marco Giampaolo

Tờ Calciomercato đưa tin, ban lãnh đạo Sampdoria chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Marco Giampaolo đến năm 2022. Hiện tại, nhà cầm quân sinh năm 1967 đang nhận được sự quan tâm từ Roma và AC Milan.

Herrera đầu quân cho PSG



Tờ AS đưa tin, Herrera đã đạt thỏa thuận gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội bóng nước Pháp. Hiện tại, mức lương của Herrera ở PSG vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn cao hơn mức đãi ngộ ở sân Old Trafford.

Herrera đạt thỏa thuận gia nhập PSG (Ảnh: Getty).

Chelsea “trải thảm đỏ” mời Cech

Theo tờ Telegraph, Chelsea đang chuẩn bị đề nghị Petr Cech trở lại sân Stamford Bridge với vai trò giám đốc kĩ thuật. Thủ môn người Cộng hòa Séc sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Trong quá khứ, anh từng có 11 năm gắn bó và đạt được rất nhiều thành công với The Blues.

Juventus quyết đấu với Real vụ Pogba

Sau khi Real Madrid có ý định đưa Gareth Bale vào thương vụ đàm phán với MU về Paul Pogba, tờ Tuttosport ở Italia cho biết, Juventus sẵn sàng dùng Paulo Dybala và Douglas Costa để cạnh tranh với gã khổng lồ Tây Ban Nha.

PSG dồn sức vào Costa

Theo báo chí Pháp, ban lãnh đạo PSG quyết tâm theo đuổi Diego Costa trong mùa Hè 2019. Được biết, đội bóng này sẵn sàng dùng Edinson Cavani làm “mồi nhử” để Atletico Madrid bán chân sút người Tây Ban Nha.

James phải trở lại Madrid

Tờ Kicker đưa tin, Bayern Munich quyết định không mua đứt James Rodriguez từ Real Madrid. Do đó, tiền vệ người Colombia sẽ trở lại Real Madrid khi mùa giải năm nay kết thúc và chờ đợi phán quyết về tương lai của mình.

Bayern không mua đứt James (Ảnh: Getty).

Lý do khiến Neymar rời Barca

Trả lời phỏng vấn Fox Sports, Neymar cho biết, lý do anh rời Barca để đầu quân cho PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 là muốn được trải nghiệm và tìm thử thách mới cho bản thân. Cũng ở cuộc trả lời phỏng vấn này, tiền đạo người Brazil bày tỏ nguyện vọng được chơi bóng cùng Hazard trong tương lai.

Pogba rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019?

Theo thông tin từ El Chiringuito, Paul Pogba đã từ chối lấy visa cho chuyến du đấu Trung Quốc trước mùa giải của MU. Đây được coi là động thái chống đối của ngôi sao người Pháp để anh có thể rời sân Old Trafford ở kì chuyển nhượng Hè 2019. Hiện tại, tiền vệ này là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real.

Lorenzo Insigne muốn rời Napoli

Theo thông tin từ Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne đã sẵn sàng rời Napoli ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, phía Napoli chỉ đồng ý bán tiền đạo này nếu nhận đủ số tiền 100 triệu euro./.