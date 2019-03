Chuyển nhượng 29/3: HLV Solskjaer nhắm siêu trung vệ, Real rút ruột MU

Ở bản tin chuyển nhượng vòng 29/3 có những tin chính sau: 1. HLV Solskjaer nhắm siêu trung vệ cho MU Trong bối cảnh MU đang thiếu nhân sự nơi hàng thủ, chính vì vậy ngay khi chính thức ngồi vào “ghế nóng” của đội chủ sân Old Trafford, HLV Solskjaer lập tức lên kế hoạch gia cố hàng hậu vệ. Cầu thủ được chiến lược gia người Na Uy hướng đến chính là Harry Maguire. Mặc dù hợp đồng của trung vệ 26 tuổi này với Leicester City còn tới năm 2023, tuy nhiên được biết Harry Maguire không còn quá mặn màn với “Bầy cáo”. 2. Real muốn “rút ruột” MU Sau khi HLV Zidane “tái duyên” với Real, ông lập tức được Ban lãnh đạo Kền kền trắng duyệt chi 400 triệu Euro để mua sắm. Và mới đây, The Sun đã tiết lộ rằng, Paul Pogba là cầu thủ lọt vào “mắt xanh” của chiến lược gia người Pháp. Được biết, Kền kền trắng quyết định chi 125 triệu Bảng cho MU để đổi lấy chữ ký của ngôi sao người Pháp này. Tuy nhiên, để Quỷ đỏ nhả Paul Pogba cho Real không phải dễ, nhất là trong bối cảnh HLV Solskjaer đã ký hợp đồng chính thức 3 năm với đội chủ sân Old Trafford. 3. HLV Mourinho ngồi vào “ghế nóng” của Bayern Theo tờ Footmercato tiết lộ, Bayern đang xem xét việc ký hợp đồng với HLV Mourinho vào mùa giải tới. Trước đó, “Hùm xám xứ Bavaria” đã nhắm tới HLV Zidane, tuy nhiên chiến lược gia người Pháp đã quyết định ngồi vào “ghế nóng” của Real. Chính vì vậy Bayern buộc phải đi kiếm vị thuyền trưởng khác. Hiện tại, HLV Mourinho vẫn chưa dẫn dắt một CLB nào kể từ khi ông bị MU sa thải. 4. Arsenal tính chơi lớn Theo Independent, Arsenal đã lên danh sách 5 mục tiêu chuyển nhượng “khủng” ở mùa hè 2019 sắp tới, trong đó nổi bật nhất là 2 hậu vệ David Alaba và Samuel Umtiti. Alaba vốn hâm mộ Arsenal từ bé và đang muốn rời khỏi Bayern Munich, trong khi Umtiti nhiều khả năng sẽ bị Barca rao bán vì lý do tài chính.

