Chuyển nhượng 31/3: De Gea đến PSG, Zidane chốt tương lai của Varane

Bản tin chuyển nhượng ngày 31/3 có những nội dung chính sau đây: Hudson-Odoi từ chối đàm phán với Chelsea Theo Daily Mail, Hudson-Odoi đã từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea và tiếp tục chờ đợi các đề nghị từ Bayern Munich cũng như MU. Lộ mục tiêu hàng đầu của MU Theo Daily Mail, hậu vệ trẻ của Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka là mục tiêu hàng đầu của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Bởi vì HLV Ole Solskjaer muốn chiêu mộ các cầu thủ tiềm năng hơn là các ngôi sao đã thành danh. Roma muốn đổi Dzeko lấy Higuain Theo Corriere di Torino, ban lãnh đạo Roma muốn đổi tiền đạo Dzeko lấy Higuain, nhưng phía Juventus không đồng ý. Cụ thể, “Lão bà” thích có chữ ký của Kostas Manolas hoặc Nicolò Zaniolo hơn là cựu cầu thủ Man City. Ancelotti chốt tương lai của Allan và Koulibaly Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Roma tại vòng 29 Serie A 2018/2019, HLV Ancelotti khẳng định, Allan và Kalidou Koulibaly sẽ không bị bán ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Inter Milan hỏi mua Rakitic Thông tin từ Tuttosport, Giám đốc thể thao Piero Ausilio của Inter Milan đã gặp gỡ với đại diện bên phía Barca là Eric Abidal và Ramon Planes, để hỏi mua Rakitic. Ngoài tiền vệ người Croatia, đội bóng Italia cũng nhắm cựu cầu thủ Juventus là Vidal. Zidane chốt tương lai của Varane Nói về tương lai của Varane, HLV Zidane cho biết: “Tôi có thể nói với mọi người là Varane đang hạnh phúc ở Real. Cậu ấy đã ở đây 8 năm và đã làm được những điều thật phi thường. Tôi không thấy điều mà mọi người đã bàn tán về cậu ấy trong thời gian gần đây mà chỉ thấy rằng cậu ấy rất hạnh phúc và đang làm tốt công việc của mình”. De Gea đến PSG nếu MU không tăng lương Hợp đồng hiện tại của De Gea với MU sẽ hết hạn vào mùa Hè 2020. Hiện tại, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang nỗ lực đàm phán, để thuyết phục thủ môn người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp bế tắc vì vấn đề lương bổng. Theo thông tin từ The Sun, De Gea muốn muốn được tăng lương lên 350.000 bảng/tuần mới đồng ý gia hạn hợp đồng. Mức đãi ngộ này sẽ biến De Gea thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. Cũng theo The Sun nếu như Man Utd không ấp ứng yêu cầu trên De Gea sẽ rời Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Điểm đến tiếp theo của De Gea có thể là PSG, khi đội bóng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thủ môn người Tây Ban Nha./.

