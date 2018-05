Chuyển nhượng 7/5: MU ra điều kiện “trên trời” để bán Martial

Martial đang mong muốn rời MU để được đá chính nhiều hơn. Tại Premier League, Chelsea là CLB đang tỏ ra sốt sắng nhất để chiêu mộ tiền đạo người Pháp. Theo Daily Star, MU đồng ý để Martial ra đi nhưng với điều kiện trên trời: Chelsea phải chồng đủ 80 triệu bảng kèm Willian. Ở trận thua gần nhất trước Brighton, HLV Mourinho ám chỉ Martial đá kém: "Chúng tôi thua bởi các cầu thủ thay thế đá không tốt. Vậy nên giờ các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi phải sử dụng cầu thủ A, B hoặc C thường xuyên nữa. Người nào đá tốt sẽ được đá nhiều, đơn giản vậy thôi". Việc chuyển nhượng Neymar gặp trục trặc, Real quyết định đổi hướng sang Harry Kane (Tottenham) Để có được chữ kí của Kane, Real sẵn sàng hi sinh "công thần" của mình là Bale. Ngoài Bale, Tottenham sẽ nhận kèm thêm Kovacic nếu đồng ý "nhả" Kane. Mùa này, Kane đã có được 40 bàn thắng sau 48 trận đã đấu cho Tottenham. Ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, hiệu suất này là rất ấn tượng. HLV Zidane từng có lần ca ngợi Kane: "Cậu ấy là một tiền đạo toàn diện. Kane rất ít khi đứng yên một chỗ mà luôn tìm cách di chuyển thông minh để đón bóng và dứt điểm". Coutinho thúc giục Barca mua Emre Can. Hồi còn ở Liverpool, Coutinho có mối quan hệ rất tốt với Can. Coutinho cho biết: "Can là mẫu cầu thủ mạnh mẽ, luôn luôn thi đấu nhiệt huyết và thông minh. Tôi sẽ rất vui nếu được tái ngộ cậu ấy trong màu áo Barca". Hiện tại, Can đang bị một chấn thương. HLV Klopp hi vọng anh sẽ kịp trở lại thi đấu trận chung kết Champions League.

