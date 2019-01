Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ theo đuổi Christian Eriksen

Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB MU ngày 4/1 gồm: MU muốn có Christian Eriksen Theo Caught Offerside, ngoài HLV Pochettino, MU muốn chiêu mộ cả tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham. Cũng theo nguồn tin từ Caught Offerside, HLV Pochettino thậm chí đã lên sẵn kế hoạch chuyển nhượng nếu đến MU làm việc. Theo đó, ngoài Eriksen, James Maddison của Leicester City cũng là mục tiêu yêu thích của chiến lược gia 46 tuổi. Ozil có thể cập bến Old Trafford Theo Sky Bet, MU nhắm đến cùng lúc 5 ngôi sao trong tháng 1, trong đó có cả tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal. Sky Bet cũng đánh giá cao khả năng Mesut Ozil gia nhập đội chủ sân Old Trafford khi mà dưới thời của HLV Emery, Ozil không thường xuyên được sử dụng. MU tiếp tục theo sát Arnautovic Theo ESPN, MU vẫn chưa từ bỏ thương vụ Arnautovic của West Ham. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã rất muốn đưa tuyển thủ Áo về thời còn được dẫn dắt bởi HLV Mourinho. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với CLB West Ham còn thời hạn đến năm 2020. Arnautovic được định giá khoảng 35 triệu Bảng theo Transfermarkt. MU và Real theo đuổi HLV Allegri Theo Calciomercato, cả MU và Real đều muốn đưa HLV Allegri của Juventus về tiếp quản đội bóng sau khi mùa giải 2018/2019 khép lại. MU hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Solskjaer, trong khi đó Real cũng muốn tìm một chiến lược gia danh tiếng hơn để thay thế HLV Solari, người đang không để lại nhiều ấn tượng sau khi tiếp quản ghế nóng từ tay HLV Lopetegui. Arsenal tranh sao trẻ với MU Theo tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ, có tới 4 CLB đến từ Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Man City, MU và Tottenham muốn chiêu mộ tiền vệ Cengiz Under của AS Roma. Cũng theo nguồn tin của Fotomac, Arsenal tỏ ra quyết tâm hơn cả khi sẵn sàng bỏ ra tới 55 triệu Bảng để đưa cầu thủ mới 21 tuổi về Emirates.

Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB MU ngày 4/1 gồm: MU muốn có Christian Eriksen Theo Caught Offerside, ngoài HLV Pochettino, MU muốn chiêu mộ cả tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham. Cũng theo nguồn tin từ Caught Offerside, HLV Pochettino thậm chí đã lên sẵn kế hoạch chuyển nhượng nếu đến MU làm việc. Theo đó, ngoài Eriksen, James Maddison của Leicester City cũng là mục tiêu yêu thích của chiến lược gia 46 tuổi. Ozil có thể cập bến Old Trafford Theo Sky Bet, MU nhắm đến cùng lúc 5 ngôi sao trong tháng 1, trong đó có cả tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal. Sky Bet cũng đánh giá cao khả năng Mesut Ozil gia nhập đội chủ sân Old Trafford khi mà dưới thời của HLV Emery, Ozil không thường xuyên được sử dụng. MU tiếp tục theo sát Arnautovic Theo ESPN, MU vẫn chưa từ bỏ thương vụ Arnautovic của West Ham. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã rất muốn đưa tuyển thủ Áo về thời còn được dẫn dắt bởi HLV Mourinho. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với CLB West Ham còn thời hạn đến năm 2020. Arnautovic được định giá khoảng 35 triệu Bảng theo Transfermarkt. MU và Real theo đuổi HLV Allegri Theo Calciomercato, cả MU và Real đều muốn đưa HLV Allegri của Juventus về tiếp quản đội bóng sau khi mùa giải 2018/2019 khép lại. MU hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Solskjaer, trong khi đó Real cũng muốn tìm một chiến lược gia danh tiếng hơn để thay thế HLV Solari, người đang không để lại nhiều ấn tượng sau khi tiếp quản ghế nóng từ tay HLV Lopetegui. Arsenal tranh sao trẻ với MU Theo tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ, có tới 4 CLB đến từ Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Man City, MU và Tottenham muốn chiêu mộ tiền vệ Cengiz Under của AS Roma. Cũng theo nguồn tin của Fotomac, Arsenal tỏ ra quyết tâm hơn cả khi sẵn sàng bỏ ra tới 55 triệu Bảng để đưa cầu thủ mới 21 tuổi về Emirates.