CLB TP.HCM mất tiền đạo ngoại đến hết mùa vì chấn thương

Mùa giải 2019, CLB TP.HCM đang chơi rất tốt và dẫn đầu V-League sau lượt đi. Họ cũng đã vào đến tứ kết Cúp QG.



Tuy nhiên, lực lượng của đội bóng chủ sân Thống Nhất sẽ có những biến động đáng kể ở lượt về do nhiều lý do khác nhau.



Sau khi chia tay chân sút Joel Vinicius, đoàn quân của HLV Chung Hae-song tiếp tục không có được sự phục vụ của ngoại binh còn lại trên hàng công là Matias Jadue trong phần còn lại của mùa giải do chấn thương.



Tiền đạo gốc Chile thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe từ đầu mùa và chỉ mới có 1 bàn thắng ở mùa giải năm nay.





CLB TP.HCM sẽ phải tìm thêm ngoại binh để chia lửa với "lão tướng" Huỳnh Kesley sau khi Matias nghỉ hết mùa. (Ảnh: Minh Hoàng).