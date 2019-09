Công Phượng bất ngờ tái ngộ cựu trung vệ Thanh Hóa trên đất Bỉ

Mới đây, tiền đạo đang khoác áo CLB Sint Truidense - Nguyễn Công Phượng đã đăng lên mạng xã hội về việc bất ngờ gặp cầu thủ nhập tịch - Nguyễn Van Bakel trên đất Bỉ.

Trong đó có hình ảnh việc, tiền đạo của ĐT Việt Nam đi ăn cùng cựu trung vệ Thanh Hóa này ở thành phố Antwerpen của Bỉ. Bên cạnh hình ảnh trên, Công Phượng còn chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Anh: “Nice day together! Thanks for your time” (dịch ra là Một ngày đẹp để hội ngộ. Cảm ơn anh khi đã dành thời gian cho tôi).

Công Phượng hội ngộ cựu trung vệ Thanh Hóa - Nguyễn Van Bakel trên đất Bỉ. (Ảnh: Instagram)

Hình ảnh cùng dòng trạng thái của Công Phượng khi đi cùng cựu trung vệ của Thanh Hóa cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV khi có tới gần 26.000 lượt thích.

Hiện tại, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang gặp khó khăn khi phải cạnh tranh vị trí trong đội hình của Sint-Truidense. Bởi đội bóng này đang có tới 11 cầu thủ ở vị trí hàng công, trong số đó có rất nhiều cầu thủ rất chất lượng.

Ở giải đấu cao nhất nước Bỉ năm nay, chân sút sinh năm 1995 mới chỉ có 1 lần ra sân cho CLB Sint-Truidense và anh vẫn chưa để lại bất kỳ một dấu ấn nào tại giải đấu này./.