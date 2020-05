Đá tập trước khi V-League trở lại: Hà Nội FC “đè bẹp” Than Quảng Ninh

Chiều tối 23/5, Hà Nội FC đã có trận giao hữu mang tính thử nghiệm cuối cùng trước khi V-League 2020 trở lại với đối thủ Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy.



Hà Nội FC có chiến thắng ấn tượng trước ngày V-League trở lại. (Ảnh: Hà Nội FC).

Dù trận đấu chỉ mang tính cọ xát và thử nghiệm, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với những Omar, Văn Quyết, Thành Chung. Chỉ duy nhất Quang Hải là trụ cột ngồi ghế dự bị.



Với đội hình mạnh, Hà Nội FC dễ dàng làm chủ thế trận và có bàn mở tỷ số sớm do công của Omar.



Sức ép tiếp tục được đội ĐKVĐ V-League tạo ra trong khoảng thời gian tiếp theo để rồi Omar và Văn Kiên ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 khép lại.



Sang hiệp 2, khi đã có lợi thế 3 bàn, Hà Nội FC lần lượt tung những cầu thủ dự bị vào sân và đó là cơ hội để Than Quảng Ninh lấy lại thế trận. Sau nhiều nỗ lực, đội khách cũng có bàn rút ngắn tỷ số sau cú đá phạt đền thành công của Nghiêm Xuân Tú.



Tuy vậy, trong khoảng thời gian còn lại, Hà Nội FC vẫn có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Kebe để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-1.



Dự kiến, cả Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đều sẽ không còn trận giao hữu nào trước khi chính thức bước vào các cuộc so tài ở vòng 1/8 Cúp QG 2020 diễn ra vào cuối tuần sau./.