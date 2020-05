Darron Gibson và bi kịch của thần đồng được xem là “Paul Scholes đệ nhị”

Darron Gibson từng cùng các đàn anh Ryan Giggs, Paul Scholes… nâng cao chiếc cúp vô địch giành cho đội đăng quang tại Premier League trong màu áo MU. Thế nhưng tiền vệ này mới đây đã bị đội bóng ở League Two (giải hạng Tư nước Anh) là Salford City chấm dứt hợp đồng khi mới chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 4 trận.

Darron Gibson nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh cùng các đàn anh Ryan Giggs, Paul Scholes trong màu áo MU. (Ảnh: Getty).

Bất chấp sự nghiệp lao dốc ở thời điểm hiện tại, không ai quên cậu nhóc được xem là thần đồng với biệt danh “Paul Scholes đệ nhị” đã ra mắt ấn tượng như thế nào trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester. Gibson được Sir Alex Ferguson trình làng ở trận đấu trong khuôn khổ League Cup gặp Barnet hồi 2005.

Đó cũng là năm mà tiền vệ sinh năm 1987 giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh sau khi toả sáng ở lò đào tạo trẻ của MU.

Darron Gibson từng là thần đồng của MU. (Ảnh: Getty).

“Chắc chắn đó không phải là những cậu bé chơi bóng. Tất cả đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu cùng việc sở hữu bản lĩnh lớn trên sân để vượt qua mọi áp lực trong màu áo MU”, Gary Neville – đồng sở hữu CLB Salford City, nói về Darron Gibson trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham ở League Cup năm 2009 mà tiền vệ được xem là Paul Scholes đệ nhị đã ghi một cú đúp.

Không chỉ ở các giải đấu vốn là sân chơi cho các tài năng trẻ, Gibson nhanh chóng hoà nhập ở MU và thường xuyên được đá chính. Tất nhiên, tiền vệ người Ireland rất biết cách toả sáng, dù ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là Champions League.

Gibson lập siêu phẩm vào lưới Bayern ở tứ kết lượt đi Champions League 2010/2011. (Ảnh: Getty).

Đó là màn trình diễn ấn tượng của Gibson bên cạnh người đồng đội và cũng là bạn thân – Wayne Rooney trong chiến thắng 3-2 của MU trước Bayern ở trận tứ kết lượt đi Champions League màu giải 2010-2011.

“Những gì Gibson thể hiện đúng như những gì tôi thường kỳ vọng ở Paul Scholes. Anh ấy thường ghi được 12-14 bàn thắng từ tuyến hai mỗi mùa, đó thật sự không thể mong chờ gì hơn ở một tiền vệ kiến thiết và luôn biết cách dứt điểm đối thủ ở những thời điểm bất ngờ nhất”, Sir Alex Ferguson nói về thần đồng Darron Gibson ngày đó.

Darron Gibson và người bạn thân Wayne Rooney. (Ảnh: Instagram).

Đó cũng là lý do Gibson được xem là “Paul Scholes đệ nhị” ở Old Trafford nhưng mọi việc vượt tầm kiểm soát của tiền vệ sinh năm 1987 sau khi nổi tiếng. Darron Gibson quyết định chuyển sang Everton năm 2012 khi không thường xuyên được ra sân thi đấu ở MU, và Wayne Rooney – bạn thân của tiền vệ Ireland là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định này.

“Darron là một tài năng, nhưng không phải cầu thủ nào cũng thường xuyên được đá chính ở MU. Điều này tất cả đều hiểu rất rõ. Tôi nghĩ chuyển tới Everton là một quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của Gibson”, Sir Alex nhớ lại ngày chia tay cậu học trò sang Everton.

Paul Scholes đệ nhị liên tục vướng vòng lao lý và từng ngồi tù hụt vì lái xe trong tình trạng say rượu. (Ảnh: PA).

Sau 5 năm khoác áo Everton, không những không thể phát triển bản thân như kỳ vọng, Gibson bắt đầu trượt dài với hàng loạt bê bối ngoài sân cỏ. Tháng 9/2015, Tiền vệ này bị tước bằng lái 20 tháng, cũng như bị toà án tuyên phạt 12 tháng lao động công ích, sau khi lái xe trong tình trạng say rượu và không dừng lại sau khi đâm vào 3 người đi xe đạp trên đường.

Ngày HLV Koeman đến Everton cũng là lúc Gibson bị “tống” sang Sunderland. Khi đó Mèo đen đang trong cuộc đua trụ hạng và David Moyes lúc này đang tại vị ở đây, rất mong muốn cứu vớt cậu học trò cũ. Tuy nhiên, lại một lần nữa Darron Gibson không thể nắm bắt được cơ hội làm lại của mình.

Gibson trượt dài sau khi chia tay MU. (Ảnh: Getty).

Sunderland xuống hạng và tệ hơn, sau thất bại 0-5 ở trận đấu giao hữu trước mùa giải mới năm 2017 trước Celtic, Gibson say khướt cùng bạn bè và đoạn clip với những lời lẽ “Sunderland chỉ là rác rưởi…” nhanh chóng được phát tán rộng rãi. GĐĐH Sunderland Martin Bain ngay lập tức hành động trước sức ép quá lớn từ CĐV.

Clip Gibson buông lời "tục tĩu" về CLB chủ quản Sunderland

khi say (Daily Mail)

Sau khi bị tống lên băng ghế dự bị ở Sunderland, Gibson vẫn không dừng lại những trò quậy phá ở đây. Tiền vệ sinh năm 1987 bị bắt gặp 3 lần lái xe quá tốc độ và đỉnh điểm là việc đâm vào các xe khác ở bãi đỗ xe nơi sân tập của CLB hồi tháng 3/2018.

Thời điểm khoác áo Wigan sau khi chia tay Sunderland, Gibson tiếp tục trở thành ma men trên đường phố và từng bị tống giam, sau đó được bảo lãnh và bị toà tuyên án 2 năm lao động công ích vì lái xe trong tình trạng say khướt. Đó cũng là lúc tiền vệ người Ireland phải khăn gói rời khỏi Wigan ngay cuối mùa giải với vỏn vẹn 18 lần xuất hiện trên sân.

CLB hạng Tư nước Anh - Salford City thanh lý hợp đồng với Darron Gibson do khó khăn tài chính vì đại dịch Covid-19. (Ảnh: ShutterStock)

Bản hợp đồng 6 tháng với đội bóng hạng Tư nước Anh là Salford City như cơ hội để Darron Gibson làm lại từ đầu. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, các đội bóng League Two đã quyết định sớm chấm dứt mùa giải và Salford City không thể giữ Gibson ở lại do khó khăn tài chính.

Vào tháng 10 tới, Darron Gibson sẽ bước sang tuổi 33 và sự nghiệp của thần đồng ở MU ngày nào với biệt danh “Paul Scholes đệ nhị” lẫy lừng chỉ là một tấn bi kịch./.