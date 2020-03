Đè bẹp Svay Rieng, Than Quảng Ninh trở lại cuộc đua ở AFC Cup

Sau 2 trận đầu tiên không thành công với chỉ 1 điểm, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu có 3 điểm trên sân của Svay Rieng để tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng trong ở AFC Cup.



Than Quảng Ninh thắng dễ Svay Rieng (Ảnh: AFC).

Dù vậy, trước đối thủ đang hưng phấn, Than Quảng Ninh đã gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng, thậm chí Svay Rieng mới là đội có thế trận tốt hơn trong những phút đầu tiên.



Trong tình cảnh bị dồn ép, Than Quảng Ninh lại bất ngờ có bàn dẫn trước ở phút 36 sau tình huống tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ Svay Rieng. Người lập công là Hải Huy.



Tuy vậy trước giờ nghỉ, Than Quảng Ninh lại phải nhận bàn thua. Các hậu vệ bên phía đại diện Việt Nam đã thiếu quyết liệt để tạo cơ hội cho Privat ghi bàn.



Sau giờ nghỉ, HLV Phan Thanh Hùng có sự điều chỉnh ở tuyến giữa khi Nguyên Sa vào thay Mạc Hồng Quân. Sự có mặt của cầu thủ kỳ cựu này giúp Than Quảng Ninh kiểm soát tốt tuyến giữa và kể từ đây Svay Rieng chỉ còn biết chống đỡ.



Kết quả của sự vượt trội về thế trận là những bàn thắng liên tiếp đến cho đội bóng Việt Nam. Kết quả là Lastro, Lynch và Nhật Minh đã có thêm 3 lần lập công để giúp Than Quảng Ninh thắng chung cuộc 4-1. Chiến thắng này giúp Than Quảng Ninh có 4 điểm sau 3 trận, tạm thời có được vị trí nhì bảng G sau lượt trận thứ 3./.