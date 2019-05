Đình Trọng rời sân trong nước mắt, nguy cơ lỡ King’s Cup 2019

Phút 37 ở trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2019, đội chủ nhà có đợt phản công nhanh, Chevaughn Walsh xử lý bóng khéo léo ở giữa sân gây khó khăn cho Đình Trọng.



Trong lúc phán đoán hướng rê bóng của Chevaughn Walsh, Đình Trọng đã giữ trụ không tốt nên bị chấn thương. Ngay lập tức trung vệ của Hà Nội FC ôm mặt khóc và phải rời sân bằng cáng.

Nhìn vào vẻ mặt đau đớn của Đình Trọng, nhiều khả năng trung vệ của Hà Nội FC không thể dự King’s Cup 2019. Nếu điều này trở thành sự thật, đây là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam./.

