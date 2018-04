Thủ môn: Alisson Becker (AS Roma) Hậu vệ: Sergio Ramos (Real Madrid) Hậu vệ: Virgil Van Dijk Hậu vệ: Kostas Manolas (AS Roma) Tiền vệ: Thiago Alcantara (Bayern Munich) Tiền vệ: James Milner (Liverpool) Tiền vệ: Franck Ribery (Bayern Munich) Tiền vệ: Sadio Mane (Liverpool) Tiền đạo: Mohamed Salah (Liverpool) Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) Tiền đạo: Edin Dzeko (AS Roma) Đội hình 11 ngôi sao đáng xem nhất vòng bán kết Champions League mùa này

