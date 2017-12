Đội hình dự kiến Chelsea vs Crystal Palace: Hazard vắng mặt?

Trong bối cảnh những tin đồn chuyển nhượng đang bủa vây Eden Hazard, tờ Daily Star dự đoán ngôi sao người Bỉ sẽ vắng mặt trong đội hình dự kiến trước Crystal Palace. Trận Chelsea vs Crystal Palace ở vòng 21 Premier League sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 30/12. Dưới đây là đội hình dự kiến của The Blues trong trận này: Thủ môn: Thibaut Courtois Hậu vệ: Cesar Azpilicueta Hậu vệ: Andreas Christensen Hậu vệ: Antonio Rudiger Chạy cánh phải: Davide Zappacosta Chạy cánh trái: Marcos Alonso Tiền vệ: Danny Drinkwater Tiền vệ: N'Golo Kante Hộ công: Pedro Hộ công: Willian Tiền đạo: Alvaro Morata Đội hình dự kiến Chelsea vs Crystal Palace

