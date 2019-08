Đối thủ nào đang chờ đón Hà Nội FC ở AFC Cup?

Tối 27/8, Hà Nội FC đã có trận hòa 2-2 với Altyn Asyr (Turkmenistan) để giành chiến thắng chung cuộc 5-4, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo của AFC Cup 2019.



Ở vòng đấu tiếp theo được mang tên chung kết liên khu vực, Hà Nội FC sẽ đối đầu một trong hai đối thủ Abahani Dhaka (Bangladesh) hoặc 4.25 (Triều Tiên).



Hà Nội FC đang chờ đợi đối thủ ở vòng đấu tiếp theo của AFC Cup. (Ảnh: Minh Hoàng).

Hiện tại, cặp đấu này đã kết thúc lượt đi với lợi thế 4-3 đang nghiêng về phía CLB Bangladesh. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 16h chiều 28/8 (theo giờ Việt Nam).



Xét về đẳng cấp và thực lực của hai CLB này, họ đều không phải là những đối thủ quá mạnh và Hà Nội FC hoàn toàn có thể sở hữu thêm những chiến thắng để giành quyền vào trận đấu chung kết toàn giải với đại diện Tây Á để tranh chức vô địch.





Abahani Dhaka (áo xanh) hoặc 4.25 (áo trắng) sẽ là đối thủ tiếp theo của Hà Nội FC tại AFC Cup 2019. (Ảnh: AFC).