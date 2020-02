ĐT nữ Việt Nam dự VL Olympic: Mục tiêu hoàn thành, chông gai trước mắt

Trước khi lên đường sang Jeju (Hàn Quốc) tham dự vòng loại Olympic 2020, ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu có được ngôi nhì bảng đấu để giành quyền góp mặt ở vòng playoff cuối cùng tranh vé đến với Nhật Bản Hè 2020.



ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước vòng loại Olympic 2020. (Ảnh: VFF).

Chỉ sau trận đấu đầu tiên với Myanmar, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành. Chúng ta có chiến thắng 1-0 trước đối thủ cùng khu vực để có được một trong hai vị trí đầu tiên của bảng, qua đó bước vào vòng đấu tranh vé trực tiếp đến Thế vận hội.



Kết quả này đã nằm trong dự báo của giới chuyên môn khi suốt những năm qua, ĐT nữ Việt Nam luôn trên chân Myanmar ở các giải đấu chính thức. Những gì đã diễn ra trong trận đấu chiều tối 6/2 đã phản ánh đúng thực lực của hai đội. Thậm chí nếu may mắn hơn, ĐT nữ Việt Nam đã có thể giành được chiến thắng cách biệt hơn khi đã tung ra đến 20 cú sút về khung thành đối phương.



Dù kết quả có được đã nằm trong dự báo nhưng không thể không có những lời khen cho ĐT nữ Việt Nam khi chúng ta có được chiến thắng trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn từ công tác chuẩn bị đến lực lượng cầu thủ thiếu hụt vì những lý do khác nhau. Trong khi nhìn sang Myanmar, đội bạn đã có được sự khởi động khá như ý cho giải với những cầu thủ chủ chốt nhất có mặt và hai trận giao hữu với Thái Lan trước khi sang Hàn Quốc.



Dù vậy, những thách thức lớn hơn vẫn đang chờ đợi ĐT nữ Việt Nam ở phía trước. (Ảnh: MFF).

Như thường lệ, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam không bao giờ hài lòng khi hành trình giải đấu chưa đi đến hồi kết. Nhà cầm quân 69 tuổi dù phấn khởi với chiến thắng của toàn đội nhưng ông cũng không ngần ngại chỉ ra những điểm còn chưa ưng ý của các học trò. HLV lão làng của bóng đá Việt Nam hiểu rằng hành trình vươn ra biển lớn của ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2020 giờ mới chính thức bắt đầu và mọi lời khen ngợi quá đà hay tâng bốc đều có thể trở nên không hợp lý khi hành trình của đội vẫn còn những trận đấu quan trọng hơn ở trước mắt.



HLV Mai Đức Chung thừa nhận rằng khả năng phối hợp và dứt điểm của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Myanmar vẫn còn có những hạn chế do quá trình chuẩn bị chưa dài và có một số vị trí trẻ mới góp mặt tại đội tuyển. Trận đấu vào ngày 9/2 tới với Hàn Quốc sẽ như một bài kiểm tra về sự kết dính trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam trước khi chúng ta chính thức bước vào hai trận đấu then chốt nhất ở vòng loại Olympic 2020 trong tháng 3/2020.



ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi tham dự vòng loại thứ ba Olympic 2020, giờ là lúc chúng ta cùng hi vọng rằng kết quả ấy sẽ tạo nên động lực để các cầu thủ vượt qua được ngưỡng của bản thân, tạo nên những kỳ tích thật sự cho bóng đá Việt Nam./.