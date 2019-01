ĐT Việt Nam - ĐT Iran: Giấc mơ có thật?

PC_Article_AfterShare_1

Cuộc chiến của gã khổng lồ và chàng tí hon

Thua ngược ĐT Iraq trong trận ra quân Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam lâm vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải giành ít nhất 1 điểm trước ĐT Iran ở lượt trận thứ 2 bảng D.

Đây là nhiệm vụ cực khó của nhà vô địch AFF Cup 2018. Bởi lẽ, Iran là cường quốc của bóng đá châu Á, họ cũng đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam chơi rất hay trước ĐT Iraq nhưng lại bị thua ngược 23 (Ảnh: Getty Images).

Trong danh sách 23 tuyển thủ Iran mà HLV Carlos Queiroz mang sang UAE tranh tài ở Asian Cup 2019, có 18 cầu thủ thi đấu ở VCK World Cup 2018, giải đấu mà đội bóng này suýt chút nữa gây địa chấn trước Tây Ban Nha để đoạt vé đi tiếp.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam đứng hạng 100 thế giới, hạng 17 châu Á còn Iran đứng thứ 29 thế giới và dẫn đầu châu lục. Ở đấu trường Asian Cup, Iran 3 lần lên ngôi vô địch (1968, 1972, 1976) còn đây mới là lần thứ 2 Việt Nam góp mặt ở VCK ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Xét về chất lượng, giá trị đội hình và mọi thống kê khác, Iran đều vượt trội so với Việt Nam. Do đó, cuộc đọ sức giữa hai đội được ví như màn so tài của người khổng lồ và anh chàng tí hon.

Không ai đánh thuế giấc mơ

Không nhiều chuyên gia bóng đá trong nước, khu vực và châu Á tin ĐT Việt Nam đánh bại hoặc cầm hòa được Iran. Bởi vì, ngay ở trận ra quân Asian Cup 2019, đội bóng này đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Yemen.

Nhưng, với tư cách là thuyền trưởng của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn rất tự tin. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Iran là đội bóng mạnh, có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chúng tôi lại có yếu tố trẻ trung. Với lòng quyết tâm, sự tập trung cao độ, tôi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vượt qua được thử thách mang tên Iran”.

Iran (áo trắng) đè bẹp Yemen 5-0 ở trận ra quân Asian Cup 2019 (Ảnh: Getty Images).

HLV Park Hang Seo thừa nhận, Iran là đội bóng mạnh nhất châu Á, có truyền thống và kinh nghiệm hơn so với Việt Nam. Nhưng, trong cách diễn đạt của mình, thầy Park cũng nhắn nhủ với Iran rằng, Việt Nam tuy trẻ, nhưng không dễ bắt nạt. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy rõ tham vọng quật ngã Iran để tạo nên cơn địa chấn.

Bóng đá là môn thể thao chứa đựng nhiều bất ngờ mà ở đó kẻ mạnh chưa chắc đã phải là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ở VCK World Cup 2018, không ai nghĩ Hàn Quốc có thể quật ngã đương kim vô địch Đức với tỉ số 2-0, qua đó tiễn “Cỗ xe tăng” về nước sớm.

Ở Asian Cup 2007, đất nước Iraq vẫn chìm trong biển máu với những vụ đánh bom liên tiếp. Nền bóng đá nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đa số các cầu thủ phải ra nước ngoài thi đấu. Bản thân Iraq cũng không được đánh giá cao ở giải đấu năm đó. Tuy nhiên, đội bóng này đã chiến đấu bằng trái tim nóng, cái đầu lạnh để giành chức vô địch.

Ngay như ở Asian Cup 2019, Jordan không được đánh giá cao, nhưng họ đã gây cú sốc, khi quật ngã đương kim vô địch Australia ở trận ra quân. Sau đó lại tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước Syria ở lượt trận thứ 2, để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 1/8.

Việt Nam đang bị xếp cửa dưới so với Iran, nhưng thầy Park và các học trò không cần phải run sợ. Trong quá khứ, Olympic Việt Nam đã quật ngã Olympic Iran ở Asiad 2014 với tỉ số 4-1 bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học.

Sau trận đấu đó, HLV Nelo Vingada của Olympic Iran khâm phục tinh thần chiến đấu của Olympic Việt Nam và khẳng định, đội bóng của HLV Toshiya Miura xứng đáng giành trọn 3 điểm vì chơi hay hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chiến thắng 4-1 ở Incheon 2014, quê hương của HLV Park Hang Seo là liều doping đủ lớn để giúp các chiến binh đất Việt tự tin chiến đấu trước Iran. Mặc dù Iran rất mạnh, nhưng chỉ cần Quang Hải và đồng đội có niềm tin và quyết tâm đủ lớn vẫn có thể tạo nên địa chấn.

Trong bóng đá cũng như cuộc sống, giấc mơ không bị đánh thuế nên thầy trò HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền mơ mộng, chờ đợi phép màu, giống như cách chúng ta đã làm ở Thường Châu và Indonesia.

Cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Iran ở lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2019 diễn ra vào lúc 18h tối nay (12/1). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.