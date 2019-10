ĐT Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Indonesia

ĐT Việt Nam đã có một đêm không ngủ sau chiến thắng 1-0 với tuyển Malaysia để lên đường đến Bali vào ngày hôm nay. Sau 2 chặng bay, ĐT Việt Nam đã có mặt tại sân bay Denpasar, đảo du lịch Bali.



Thầy trò HLV Park Hang Seo được chào đón nồng nhiệt ở Indonesia.

Đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tại sân bay có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang cùng phóng viên báo chí Việt Nam tại Indonesia.

Ngoài ra, còn có rất nhiều cổ động viên Việt Nam đi cùng trên chuyến bay từ TPHCM tới Bali đã nhận ra ĐT Việt Nam và xin chụp ảnh cùng. Mặc dù sau chuyến bay nhiều giờ, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Ngay sau đó, cùng với xe cảnh sát dẫn đường, thầy trò ông Park Han Seo lên ô tô về khách sạn nghỉ ngơi. Theo lịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngày mai (12/10), ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Indonesia, chính quyền và cảnh sát tỉnh Bali để lên các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam khi sang theo dõi trận cầu giữa Việt Nam và Indonesia vào 18h30 phút ngày 15/10 tới đây.

Tại buổi làm việc, cảnh sát địa phương cho biết, sân vận động Kapten I Wayan Dipta của Bali là nơi đã diễn ra nhiều trận đấu với tiêu chuẩn quốc tế. An ninh tại Bali cũng luôn được đảm bảo, chưa từng xảy ra vụ đụng độ đáng tiếc nào. Cảnh sát địa phương cũng cam kết sẽ tăng cường an ninh và bảo vệ để trận đấu diễn ra an toàn.

Theo phóng viên Đài TNVN tại Indonesia, Liên đoàn bóng đá Indonesia cấp hơn 1 ngàn vé trong số 13 ngàn vé cho các cổ động viện Việt Nam. Cùng với đó là bố trí khu vực khán đài và cửa ra ra vào riêng để đảm bảo an ninh cho người hâm mộ Việt Nam./.

Sau đây là một số hình ảnh ĐT Việt Nam ở Indonesia:

Đội trưởng Ngọc Hải và các đồng đội lấy hành lý.

Mặc dù trải qua hành trình bay dài nhưng các cầu thủ không cảm thấy mệt mỏi.

Thậm chí, các thành viên của ĐT Việt Nam còn rất hứng khởi khi đặt chân đến Indonesia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang đón thầy trò HLV Park Hang Seo tại sân bay.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ Việt Nam.