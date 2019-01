ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Bản lĩnh đội bóng số 1 Đông Nam Á

PC_Article_AfterShare_1

Clip: ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Jordan trong loạt sút luân lưu. (Nguồn: VTV)

Đội bóng duy nhất của Đông Nam Á ở đấu trường châu lục

Hơn một tháng sau ngày thầy trò HLV Park Hang Seo nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018, người hâm mộ Việt Nam lại được tận hưởng cảm giác “cửa trên” ở khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết Asian Cup 2019. Với nhiều người, hương vị của chiến thắng trước ĐT Jordan càng đặc biệt hơn, khi chúng ta bước tiếp còn kình địch Thái Lan bị loại.

Đó không đơn thuần là kiểu niềm vui khi đội nhà chiến thắng trong lúc kình địch chiến bại. Đó còn là việc xóa bỏ nỗi ám ảnh trong tâm trí những người yêu bóng đá trên mảnh đất hình chữ S.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Jordan với kịch bản hệt như trận U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq đúng ngày 20/1 năm ngoái. (Ảnh: CTV Hai Tép)

Bởi lâu nay, làng bóng đá Việt Nam đã nhìn tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Thái Lan bằng con mắt ghen tị pha lẫn nể phục. Ở AFF Cup 2018 vừa qua, ĐT Thái Lan không gọi nhiều trụ cột để dồn sức cho Asian Cup 2019 cơ mà.

Nhưng chỉ trong một buổi tối, mọi chuyện đã hai năm rõ mười.

Làng bóng đá Việt Nam sống lại hào khí ở VCK U23 châu Á đúng ngày 20/1 năm ngoái. ĐT Thái Lan thua ngược ĐT Trung Quốc. Mục tiêu vào tứ kết của LĐBĐ Thái Lan đã không thể hoàn thành.

Người hâm mộ Việt Nam càng có thêm lý do để tự hào với “anh em” trong khu vực, khi chưa đội bóng Đông Nam Á nào lọt vào tứ kết Asian Cup trong thế kỷ 21. Còn ĐT Việt Nam đã 2 lần làm được điều này.

Thế nên, nói ĐT Việt Nam là số 1 của bóng đá Đông Nam ở đấu trường châu lục là không hề sai.

ĐT Việt Nam đã ghi tên mình vào tứ kết Asian Cup tới 2 lần trong khi nhiều đội bóng Đông Nam Á chưa từng vượt qua vòng bảng. (Ảnh: CTV Hai Tép)

Bản lĩnh đội bóng số 1 Đông Nam Á

Lối chơi của ĐT Việt Nam trước ĐT Jordan không phải phong cách quen thuộc của các cấp độ ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang Seo không chơi rình rập khi gặp một đối thủ ngang cơ. ĐT Việt Nam đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao suốt 90 phút thi đấu chính thức, đã tấn công, đã áp đảo ĐT Jordan.

Theo thống kê khi kết thúc hiệp 2, ĐT Việt Nam vượt trội ĐT Jordan ở tỷ lệ kiểm soát bóng (61% so với 39%), số lần dứt điểm (18 so với 9), số lần dứt điểm trúng đích (7 so với 3), số lần phạt góc (8 so với 0), số đường chuyền (541 so với 325).

Các cầu thủ áo đỏ đã chơi với khí thế ngút trời mây và sau trận đấu, HLV Vital Borkelmans cũng phải thừa nhận “ĐT Jordan đã thua vì sợ hãi trước ĐT Việt Nam”.

ĐT Việt Nam đã chơi áp đảo ĐT Jordan trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giảm tốc, đảm bảo an toàn ở hiệp phụ

Về phần mình, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi đã thấy một bài báo trên Fox Sport Asia nói rằng chúng tôi chỉ biết chơi phòng ngự và sẽ mang đến hệ quả tiêu cực. Nhưng tôi đã chứng minh rằng ĐT Việt Nam có thể tấn công. Tôi luôn muốn học trò thể hiện tốt nhất trên sân, ngay cả khi bị dẫn trước".

ĐT Việt Nam đã chiến đấu không chỉ để đánh bại ĐT Jordan, giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 mà còn để chứng tỏ năng lực, buộc truyền thông quốc tế phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Ý tưởng ấy là điều lạ lẫm với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung, trong quá khứ. Nhưng bây giờ, thầy trò Park Hang Seo đã thực hiện nó và thành công.

Vì sao ư? Vì ĐT Việt Nam có bản lĩnh, là đội bóng số 1 Đông Nam Á, là 1 trong 8 anh hào hàng đầu châu lục./.