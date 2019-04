Dư âm MU 0-1 Barca: Quỷ đỏ tay trắng cả mùa ở Camp Nou?

Việc MU gặp rất nhiều khó khăn dù có lợi thế sân nhà trước Barca ở vòng tứ kết Champions League 2018/2019 là điều được dự đoán từ trước. Thế nhưng, cách “Gã khổng lồ xứ Catalonia” khiến đội chủ nhà không được chơi bóng, không có bóng mà chơi, để rồi giành thắng lợi 1-0 nhờ pha “đốt đền” của Luke Shaw khiến cả HLV Solskjaer rồi các cầu thủ MU và tất cả fan Quỷ đỏ thua tâm phục, khẩu phục.

Pha đánh đầu đưa bóng chạm người Luke Shaw vào lưới mở tỷ số của Luis Suarez. (Ảnh: Reuters).

Ngay cả khi chủ động chơi thấp, giảm nhịp độ trận đấu sau khi vượt lên dẫn trước từ phút 12, Barca vẫn luôn kiểm soát bóng với thời lượng vượt trội, 72% so với 28% của đội chủ nhà. Quỷ đỏ dưới thời Solskjaer đã khác rất nhiều so với người tiền nhiệm là Jose Mourinho với việc chịu khó kiểm soát bóng hơn và tấn công nhiều hơn, nhưng vẫn... chẳng có bóng mà chơi trước Barca ở Old Trafford rạng sáng 11/4.



Có lẽ dù là cầu thủ Barca và đội nhà giành chiến thắng ngay trên sân khách ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2018/2019 nhưng Carles Alena chẳng thể trọn vẹn niềm vui.

Barca vây ráp MU "nghẹt thở" ngay bên phần sân đối phương. (Ảnh: AP).

Tài năng trẻ sinh năm 1998 của Barca ra đường biên khởi động ở phút 87, nhưng phải đứng xem các đồng đội “vờn” đội chủ nhà tới giây 43 của phút bù giờ thứ 2 (hiệp hai có 3 phút bù giờ) mới có tình huống bóng “chết” để được vào sân thế chỗ Busquets.



Không chỉ kiểm soát bóng vượt trội so với MU, Barca còn bố trí vây ráp kín kẽ đội chủ nhà ngay bên phần sân đối phương. Đây là lý do mà Quỷ đỏ không thể chơi bóng cũng như tung ra những đường chuyền với độ tinh chuẩn cần thiết như thường lệ, trước sức ép và liên tục bị “quây” bởi cầu thủ đối phương.

Trong suốt 95 phút thi đấu ở Old Trafford rạng sáng 11/4, kể cả thời gian thi đấu bù giờ ở mỗi hiệp đấu, thủ thành De Gea có tới 11 lần phải phất dài lên trên sau khi nhận các đường chuyền về do ở thế quá “bí” từ các đồng đội, và 2/3 những pha chuyền dài đó đều sai địa chỉ bởi các cầu thủ Barca áp sát quá nhanh, từ việc gây sức ép lên cả thủ môn đối phương.

MU không tung ra nổi một pha dứt điểm nào trúng khung thành Barca. (Ảnh: Getty).

Thêm một so sánh để thấy sự áp đảo về thế trận mà Barca đã tạo nên ở Nhà hát của những giấc mơ trước MU, đó là việc thủ thành Ter Stegen cũng phải phá bóng dài lên trước sức ép lớn từ đội chủ nhà, thay vì chuyền bóng chuẩn xác và phối hợp ăn ý với dàn hậu vệ đội khách, nhưng chỉ có 2 lần như vậy, và lần đầu tiên chỉ đến ở phút 77, còn lần còn lại ở phút 84.



Cả trận đấu Barca tung ra 710 đường chuyền, với độ chính xác lên tới 91%, tức có tới 646,1 đường chuyền đúng địa chỉ, gấp hơn 2,5 lần mức 256,8 đường chuyền chuẩn xác bên phía MU (321 đường chuyền, với độ chính xác là 80%). Đây là lý do mà các cầu thủ chủ nhà thường xuyên bị đội khách chơi “bóng ma” và phải di chuyển tới 106,28 km, nhiều hơn gần 3 km so với con số 103,96 km của đội khách.

Việc phải chạy liên tục không ngừng nghỉ khiến một cầu thủ dồi dào thể lực như Ashley Young cũng cạn sức và thường xuyên tung ra những đường chuyền quyết định quá thiếu chính xác, thậm chí nhìn còn có phần... vô trách nhiệm, khi “đầu bảo, chân không nghe”.

Đó cũng là lý do mà MU tung ra tới 10 pha dứt điểm cả trận đấu, gấp đôi so với đội khách, nhưng không một tình huống nào bóng hướng vào khung thành Barca. Trong khi đó, chỉ với 5 pha dứt điểm cả trận, đội bóng xứ Catalonia đã có 3 lần đưa bóng hướng vào cầu môn đối phương, với một bàn thắng và hai lần bị De Gea xuất sắc dùng chân cản phá.

Ngày MU tay trắng cả mùa đã được ấn định ở Camp Nou sau đây 1 tuần ? (Ảnh: Getty).

Việc Barca chơi pressing tốt, cũng như thoát pressing tài tình cùng thời lượng kiểm soát vượt trội chẳng có gì mới. Việc đội bóng xứ Catalonia “hành hạ” bằng cách “đá ma” đối thủ như trước MU rạng sáng nay cũng không có gì quá ngạc nhiên. Thế nhưng, nói ra để thấy rằng, nhiệm vụ lật ngược tình thế trong trận lượt về cũng như giành vé vào bán kết Champions League 2018/2019 gần như bất khả thi với Quỷ dỏ lúc này.



Từ lâu đã không còn cơ hội ở Ngoại hạng Anh, thậm chí còn đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH, tức không thuộc nhóm dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới, cùng việc mới bị loại ở FA Cup, viễn cảnh mùa giải trắng tay đã hiển hiện trước mắt MU mùa này, và rất có thể ngày phán quyết đó đã được ấn định ở Camp Nou sau 7 ngày nữa./.