Đức Chinh sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Quảng Nam

Đức Chinh sẵn sàng ra sân ở vòng 4 V-League 2020.

Đức Chinh dính chấn thương ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng với CLB TPHCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Huỳnh Đức thất bại trước nhà đương kim Á quân V-League trên loạt đấu súng.



Sau khi lỡ trận đấu tại vòng 3 V-League 2020 vì chấn thương, Đức Chinh đã trở lại tập luyện trong buổi rèn quân gần nhất của HLV Huỳnh Đức chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Quảng Nam tại vòng 4 V-League 2020.

Đức Chinh hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện giao cho. Tiền đạo gốc Phú Thọ sẵn sàng ra sân thi đấu ở cuộc đọ sức với người hàng xóm Quảng Nam diễn ra vào chiều nay (11/6).

Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang có phong độ rất tệ khi toàn thua ở 3 vòng đấu đầu tiên. Áp lực dành cho HLV Lê Huỳnh Đức là rất lớn. Nếu như SHB Đà Nẵng tiếp tục thua trước Quảng Nam, không ngoại trừ khả năng đội chủ sân Hòa Xuân sẽ thay tướng./.