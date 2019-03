Fulham vs Man City: Tạm chiếm ngôi đầu?

Cuộc đua vô địch của Premier League đang có những diễn biến khó lường. Liverpool dù đang sở hữu ngôi đầu trên BXH nhưng chỉ hơn Man City 2 điểm và quan trọng hơn là The Reds đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.



Ở vòng đấu thứ 32 này, Man City sẽ có cơ hội để tái chiếm ngôi đầu khi chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng đang khủng hoảng ở nhóm cuối bảng là Fulham trong khi Liverpool có trận đấu hết sức khó khăn với Tottenham.



So trên bàn cân lực lượng, phong độ và nhiều khía cạnh khác, Man City đều vượt trội so với Fulham. Đã vây, The Citizens còn có sự trở lại của Kevin de Bruyne, Fernandinho, John Stones, Benjamin Mendy, Vincent Kompany và Nicolas Otamendi sau chấn thương.





Man City sẽ tiếp tục có chiến thắng? (Ảnh: Getty).

Thầy trò Guardiola đang có phong độ rất cao với 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và con số đó hoàn toàn có thể tăng lên 12 sau trận đấu với Fulham tối nay. Vấn đề là liệu họ sẽ tiếp cận trận đấu theo cách nào để vừa có ba điểm, vừa đảm bảo lực lượng cho những trận đấu quan trọng sắp tới.



Fulham lúc này gần như đã là con tàu đắm khi họ chỉ còn chơi bằng tinh thần. Lực lượng của đội bóng thành London là quá yếu so với những đội bóng top trên của giải đấu. Một mình Mitrovic thật sự quá khó để giúp đội chủ sân Craven Cottage tạo nên sự khác biệt, đã vậy cầu thủ người Serbia cũng đang tịt ngòi 2 tháng nay.



Rõ ràng, ngoài lợi thế sân nhà, Fulham chẳng còn gì khác để đối đầu với Man City tối nay. Kết cục một chiến thắng cho Man City gần như là điều không thể bàn cãi và sẽ là cú sốc cực lớn nếu thầy trò Scott Parker có được 1 điểm trước đối thủ hùng mạnh ở trận đấu tối nay.



Cuộc đọ sức giữa Fulham và Manchester City sẽ bắt đầu lúc 19h30 tối nay trên sân Craven Cottage theo giờ Việt Nam./.

Đội hình dự kiến:



Fulham: Rico; Fosu-Mensah, Chambers, Ream, Bryan; Anguissa, Seri, Cairney; Babel, Mitrovic, Sessegnon



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; Fernandinho, Gundogan, David Silva; Sterling, Aguero, Sane

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

