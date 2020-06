“Gây sự” với Sergio Ramos, sao trẻ Hàn Quốc nhận ngay thẻ đỏ

Ở trận đấu giữa Real Madrid và Valencia diễn ra rạng sáng nay, tiền vệ Lee Kang In của đội khách được tung vào sân ở phút 76 để thay cho Rodrigo, đó là thời điểm Valencia đã bị dẫn 0-2.



Lee Kang In nhận thẻ đỏ sau pha va chạm không đáng có với Sergio Ramos. (Ảnh: Getty).

Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Lee Kang In không để lại dấu ấn quá lớn về mặt chuyên môn nhưng lại có pha bóng cho thấy anh vẫn còn rất non kinh nghiệm khi thi đấu ở các trận đỉnh cao.



Ở tình huống diễn ra ở phút 89, Lee Kang In bị thất thế trong pha tranh chấp với cầu thủ kỳ cựu Sergio Ramos, thay vì bỏ qua pha bóng này, Lee lại hết sức nỗ lực để lấy bóng trong chân Ramos vốn quá nhiều kinh nghiệm và tiểu xảo. Kết quả là cầu thủ 19 tuổi người Hàn Quốc không những không thể lấy được bóng mà còn đá vào chân của Ramos.



Đương nhiên, Ramos ngay lập tức ngã ra và Lee Kang In phải nhận thẻ đỏ, một pha bóng chắc chắn sẽ là bài học rất lớn để cầu thủ trẻ được coi là ngôi sao mới của bóng đá Hàn Quốc trưởng thành hơn trong những trận đấu đỉnh cao phía trước./.