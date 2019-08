Griezmann tỏa sáng, Barca thắng trận đầu tại La Liga

Sau trận ra quân thất vọng, Barca chịu áp lực rất lớn khi tiếp đón Betis trên sân nhà. Nhiều CĐV của đội bóng xứ Catalan kỳ vọng Messi sẽ trở lại để "cứu rỗi" đội bóng con cưng của họ vượt qua thời điểm khó khăn.



Dù vậy, siêu sao người Argentina tiếp tục vắng mặt trong khi Suarez và Dembele cũng không thể thi đấu. Với những tổn thất về lực lượng như vậy, Barca phải ra sân với hàng công chắp vá cùng mũi công chủ đạo là Griezmann.



Trong khi đó, Betis cho thấy quyết tâm có ba điểm của họ cũng không kém đội chủ nhà. Đội khách có những pha phối hợp khá chất lượng và bất ngờ đã đến ở phút 15. Fekir phối hợp với Loren phá tan hàng phòng ngự Barca và tiền đạo người Pháp sút tung lưới Barca với một pha dứt điểm chéo góc tinh tế.



Griezmann tỏa sáng với cú đúp vào lưới Betis. (Ảnh: Getty).