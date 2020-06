HAGL làm nên lịch sử, Hà Nội FC sớm “bật bãi” ở giải U19 Quốc gia

Vòng loại U19 Quốc gia 2020 đã chính thức khép lại với các trận đấu cuối cùng vào ngày 11/6. 1 ngày sau khi HAGL 1 tạo thế áp đảo ở bảng C, đến lượt HAGL 2 cũng đoạt vé dự VCK.



Trong khi HAGL có 2 đội dự VCK U19 Quốc gia thì Hà Nội FC vắng mặt. (Ảnh: VFF).

Đội bóng với các cầu thủ chủ yếu 16, 17 tuổi có được trận hòa 3-3 và kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng D, vừa đủ để có mặt ở VCK với tư cách một trong những đội nhì bảng xuất sắc nhất.



Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra tại bảng A khi ĐKVĐ Hà Nội FC chỉ kết thúc với vị trí thứ 3 sau trận thua 0-1 trước PVF. Xét cả quá trình vòng loại, Hà Nội FC đã chơi không tệ khi chỉ thua duy nhất 1 trận nhưng đó lại là trận thua mang tính "chí mạng" khiến đội trẻ của ĐKVĐ V-League không thể có mặt tại VCK của giải đấu U19 Quốc gia.



Một số đội bóng trẻ tiềm năng khác cũng nối bước Hà Nội FC vắng mặt ở VCK U19 Quốc gia là Đà Nẵng và Thanh Hóa. Trong khi đó, những SLNA, Bình Dương hay CLB TPHCM đã ghi tên mình đến giải đấu được tổ chức ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.



VCK giải bóng đá U19 quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 19/6 đế 28/6 tại Trung tâm bóng đá PVF (Hưng Yên). 8 đội cụ thể có mặt ở VCK là: PVF, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai 1, CLB TP.HCM, Becamex Bình Dương, Công an Nhân dân, An Giang và Hoàng Anh Gia Lai 2./.