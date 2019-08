Hành động đẹp cứu mạng bé trai sưởi ấm “chảo lửa” Thiên Trường

Đã lâu lắm rồi Thiên Trường mới có một ngày "mở hội" từng bừng đến như vậy khi Nam Định đón tiếp HAGL ở vòng 19 V-League 2019. Trong một buổi chiều mà sân Thiên Trường với sức chứa khoảng 30.000 khán giả đã không còn một chỗ trống, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã giành lại 1 điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu để không phụ lòng người hâm mộ tới sân cổ vũ.

Sân Thiên Trường mở hội khi Nam Định quyết đấu cùng HAGL trong cuộc đua trụ hạng ở vòng 19 V-League 2019. (Ảnh: Minh Hoàng).

Thế nhưng, những khán đài đầy ắp khán giản, bầu không khí lễ hội bóng đá thực sự ở Thiên Trường hay việc Nam Định cầm hòa HAGL 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng trong trận cầu 6 điểm giữa hai đội trong nhóm trụ hạng, chưa phải là điều đáng nhớ nhất với tất cả mọi người.



Khoảng phút thứ 70 của trận đấu, một bé trai chừng 4-5 tuổi đi xem bóng đá cùng gia đình đã bị ngất trên khán đài B. Do khán dài nêm chặt người nên cháu bé nhanh chóng dược đưa xuống sân để lực lượng chức năng hỗ trợ. Hai chiến sĩ CSCĐ lập tức đón cháu bé để đưa ra xe cấp cứu. Đại úy Trần Đức Giảng đã nhanh trí cho tay vào miệng cháu bé đang bị ngất và có hiện tượng lên cơn co giật, nuốt lưỡi bất chấp bị cắn đau.

Đại úy Trần Đức Giảng nén đau, cho tay vào miệng cứu sống cháu bị co giật, có hiện tượng nuốt lưỡi trên sân Thiên Trường chiều 4/8/2019. (Ảnh: Tiến Tuấn/Sport5).

Trong bức ảnh được phóng viên ghi lại, khoảnh khắc Đại úy Trần Đức Giảng nhăn mặt đau đớn khi bị cháu bé cắn chặt ngón tay trong vô thức khiến tất cả mọi người có mặt ở Thiên Trường chứng kiến sự việc cảm thấy bảng hoàng, hoảng hốt nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết cháu bé đã được cứu sống.

Cách đây 10 vòng đấu, trọng tài Ngô Duy Lân cũng đã có hành động tương tự và kịp thời cứu mạng cầu thủ Thiện Đức của Bình Dương khi cầu thủ này bị ngất sau khi rơi xuống đất từ một va chạm mạnh trên không và có hiện tượng nuốt lưỡi lúc lên cơn co giật.

Trọng tài Ngô Duy Lân cho tay vào mồm cứu sống hậu vệ Thiện Đức của Bình Dương ở vòng 9 V-League 2019. (Ảnh: Hồng Linh).

Và rất may ở sân Thiên Trường chiều 4/8 không có sự cố nào xảy ra bởi cháu bé nhờ sự nhanh trí của CSCĐ Trần Đức Giảng đã được cấp cứu kịp thời và bình an vô sự. Hành động đẹp cứu mạng người ấy của Đại úy thuộc lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Nam Định đã thực sự sưởi ấm cả "chảo lửa" Thiên Trường.

Ai đó đã nói rằng, bóng đá có thể thay đổi cuộc sống. Không biết câu nói này đúng đến bao nhiêu nhưng thực sự với cháu bé bị ngất ở sân Thiên Trường chiều 4/8, đó thực sự là một bước ngoặt lớn, mang tính sống còn. Bởi nếu ở một địa điểm khác, và nếu không có người xử lý kịp thời và nhanh trí như Đại úy Trần Đức Giảng, có lẽ là... không còn kịp cho chữ "nếu" nữa.

Cháu bé được cấp cứu kịp thời trên sân Thiên Trường đã bình an vô sự. (Ảnh: Bất Hối).

Đó chắc chắn là một trong những kỷ niệm không bao giờ quên đối với tất cả mọi người có mặt ở "chảo lửa" Thiên Trường chiều 4/8/2019, cũng giống như ký ức về trận đấu cuối cùng của mùa giải năm 2003, trước khi sân vận động lúc này vẫn mang tên Chùa Cuối được đổi thành Thiên Trường như bây giờ, mà Nam Định đã ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Achilefu và một bàn của Phùng Văn Nhiên.

Clip trận đấu Nam Định 3-2 HAGL trong mùa giải cuối cùng trước khi sân Chùa Cuối đổi tên thành sân Thiên Trường (Nguồn: BLV Quang Huy)

Bóng đá Việt Nam đang dần lấy lại niềm tin và tình yêu của người hâm mộ sau kỳ tích của U23 Việt Nam cho dù không phải không còn những góc tối như chuyện "xin-cho" điểm số, bê bối trọng tài, cổ động viên quá khích...Hành động đẹp của các chiến sĩ CSCĐ Nam Định cùng bầu không khí đầy sôi động như một lễ hội thực sự - của những người yêu bóng đá thực sự, trên sân Thiên Trường sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa hồng hy vọng xóa tan bóng tối, dẫn lối tới con đường bóng đá chuyên nghiệp thực sự./.