Hành động khó đỡ Bùi Tiến Dũng ở trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao suất bắt chính ở trận đấu với U23 Indonesia. Như thường lệ thủ môn người Thanh Hóa chỉ huy hàng thủ khá tốt. Các hậu vệ của U23 Việt Nam chơi áp sat khiến các mũi tấn công của U23 Indonesia không có nhiều đất để diễn. Do đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng khá thảnh thơi trong khung gỗ. Đầu hiệp 1, khi U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp, Bùi Tiến Dũng đã rời khung thành lên gần khu vực giữa sân. Thủ thành của Hà Nội FC có hành động khó đỡ, khi tranh thủ khởi động trong lúc Tấn Sinh chuẩn bị đá phạt. Trong hiệp 1, Bùi Tiến Dũng thi đấu khá tốt, hóa giải nhiều pha treo bóng bổng của đội bạn. Tuy nhiên, ở hiệp 2, thủ môn người Thanh Hóa đã có những pha ra vào xử lý bóng không thực sự tốt. Thậm chí, Bùi Tiến Dũng còn có pha chuyền bóng vào chân tiền đạo đối phương, may mắn là cầu thủ của U23 Indonesia không tận dụng thành công. Ở màn so tài trên sân Mỹ Đình, U23 Indonesia thi đấu quyết liệt không ngại va chạm, thậm chí là tiểu xảo để phá lối chơi của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải nhận bàn thua ở phút 90+4 do công của Triệu Việt Hưng. Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, bằng với U23 Thái Lan, nhưng tạm đứng thứ 2 bảng K do thua chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam với U23 Thái Lan sẽ quyết đấu./. bcaa875aa8ea14a3f5f707f4af2f0134/5c9cad79/2019_03_24/GR6WOoAxWrGhe06prFi0Gg/Ket_qua_U23_Viet_Nam_10_U23_Indonesia_Viet_Hung_ghi_ban_thang_vang.mp4

