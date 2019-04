Hazard lập siêu phẩm, Chelsea tiếp đà thăng hoa

Chelsea tiếp West Ham trong bối cảnh chỉ sau đây ít ngày họ sẽ có trận đấu với Slavia Praha ở Europa League. Dù vậy, HLV Sarri vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.



Với đội hình ấy, Chelsea hoàn toàn áp đảo West Ham ngay sau tiếng còi khai cuộc.



Phút 16, Chelsea tạo ra cơ hội đầu tiên trong trận đấu khi Kante xử lý vài nhịp rồi tung ra cú sút căng ở cự ly hơn 25m nhưng bóng bay qua xà ngang.





Cầu thủ West Ham thất vọng sau trận đấu. (Ảnh: Getty).

Chỉ tới phút 24 thì Chelsea đã vươn lên dẫn trước. Nhận bóng từ Loftus-Cheek ở giữa sân, ngôi sao Eden Hazard quyết định thực hiện màn solo dẫn bóng qua 4-5 cầu thủ đối phương để xâm nhập vòng cấm địa West Ham trước khi lạnh lùng dứt điểm chân trái hạ gục Fabianski.



Ngay sau đó, cách biệt suýt được gia tăng khi từ cánh trái và cách khá xa cầu môn, chính Hazard thực hiện cú lốp đưa bóng cho Higuain băng xuống và kết thúc ở góc hẹp dội cột dọc bật ra.



Có lợi thế dẫn bàn trong tay, The Blues bắt đầu chiếm lĩnh ưu thế trong sự vùng vẫy tuyệt vọng của West Ham



Thế trận trong tầm kiểm soát của Chelsea nhưng cũng phải đến phút cuối cùng của trận đấu, The Blues mới có bàn thắng kết liễu.



Barkley tung ra đường chuyền quá thông minh và sáng suốt cho Hazard ở vị trí "nhạy cảm" trong vòng cấm và ngôi sao người Bỉ khống chế gọn gàng trước khi sút căng chéo góc, không cho Fabianski một cơ hội nào.



Như vậy, thầy trò HLV Sarri đã hoàn thành mục tiêu đề ra để sở hữu vị trí thứ 3 sau vòng 33 với 66 điểm trong tay, hơn Tottenham phía sau 2 điểm (song Spurs đá ít hơn một trận). Đây còn là sự chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách của Slavia Prague (CH Séc) tại lượt đi tứ kết Europa League vài ngày nữa./.



Đội hình thi đấu:



Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Emerson; N'Golo Kante, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek (Ross Barkley 70'); Callum Hudson-Odoi (Pedro 85'), Eden Hazard, Gonzalo Higuain (Giroud 76').



West Ham: Lukasz Fabianski; Ryan Fredericks, Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Felipe Anderson, Mark Noble (Pedro Obiang 70'), Declan Rice, Manuel Lanzini; Marko Arnautovic, Javier Hernandez (Snodgrass 46').

