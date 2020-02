Hết hạn tự cách ly, Ighalo lần đầu tập luyện cùng MU

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tiền đạo Odion Ighalo đã gia nhập MU theo dạng cho mượn từ đội bóng Trung Quốc - Thân Hoa Thượng Hải.



Tiền đạo Ighalo có mặt trên chiếc xe đến trung tâm Carrington để tập luyện buổi đầu tiên cùng MU. (Ảnh: Daily Mail).

Do đã có mặt ở Trung Quốc trong thời điểm cuối tháng 1 (thời gian dịch Covid-19 bùng phát) nên cầu thủ người Nigeria đã được yêu cầu tự cách ly với các đồng đội trong khoảng thời gian 14 ngày để đảm bảo chắc chắn sự an toàn cho các cầu thủ khác ở MU. Cũng chính vì lý do này mà Ighalo đã không thể cùng cả đội MU di chuyển đến Tây Ban Nha tập huấn trong kỳ nghỉ Đông vừa qua.



Đến ngày Chủ Nhật (16/2), thời gian 14 ngày tự cách ly đã hết, Ighalo hoàn toàn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì về thể lực. Vì vậy, chân sút sắp bước sang tuổi 31 đã có thể đến trung tâm huấn luyện Carrington để có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội.



Các phóng viên ảnh có mặt tại trung tâm Carrington đã ghi lại được những hình ảnh Ighalo có mặt đúng giờ để tiến hành buổi tập ngày Chủ Nhật cùng toàn đội MU.



Sự có mặt của Ighalo được HLV Ole Gunnar Solskjaer đánh giá rất cao. Nhà cầm quân người Na Uy kỳ vọng chân sút người Nigeria sẽ có thể để lại ấn tượng trong trận đấu với Chelsea ở vòng 26 Premier League.



Theo dự kiến, Ighalo sẽ có mặt trên băng ghế dự bị ở trận đấu giữa Chelsea và MU ở trận đấu diễn ra lúc 3h rạng sáng mai (18/2) theo giờ Việt Nam./.