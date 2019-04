HLV Chu Đình Nghiêm: “Quang Hải, Đình Trọng vắng mặt trận gặp Yangon”

Chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2019, Yangon United đã triệu tập đầy đủ “binh hùng, tướng mạnh”, trong đó có 5 tuyển thủ đang khoác áo ĐTQG Myanmar, cùng 4 ngoại binh chất lượng đến từ Brazil, Nhật Bản, Guinea và Bờ Biển Ngà.

HLV Chu Đình Nghiêm thận trọng trước Yangon United FC do không thể có sự phục vụ của Đình Trọng và Quang Hải.

Đây là lý do mà HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra hết sức thận trọng trước trận đấu này: “Năm ngoái Yangon United FC thi đấu ở bảng có FLC Thanh Hoá và đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đây là đối thủ rất mạnh. Ở AFC Cup năm nay. Yangon đã thua cả 2 trận dù chơi tốt, do thiếu may mắn. Tôi nghĩ có thể là do họ chưa bắt nhịp kịp ở mùa giải năm nay”.



Tuy nhiên, chiến lược gia người Thanh Hoá cũng chia sẻ, Hà Nội FC sẽ không thể có sự phục vụ của Quang Hải, Đình Trọng cùng các cầu thủ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ ở ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua. Tương tự, đội bóng thủ đô cũng không có trung vệ McDonald do dính chấn thương.

Văn Quyết mong muốn Hà Nội FC tập trung và khao khát giành thắng lợi trước Yangon United FC.

Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết bày tỏ khao khát cùng Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trên sân nhà: “Theo quan điểm cá nhân tôi, sau một quãng nghỉ, tôi mong đội bóng sẽ chơi thật sự tốt với thể trạng lý tưởng cùng sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi mong rằng, toàn đội cố gắng tập trung từng trận ở AFC Cup, một giải đấu hết sức quan trọng với Hà Nội FC. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu ở giải đấu này”.

Theo Văn Quyết, trận đấu gặp Nagawon FC ở lượt trận trước Yangon United FC đã bị mất người từ rất sớm nên không thể giành kết quả như mong muốn. Đội trưởng của Hà Nội FC cũng đánh giá rất cao đối thủ đến từ Myanmar và bày tỏ quyết tâm cùng toàn đội tập trung thi đấu cũng như khao khát giành chiến thắng.

Sau trận đấu với Yangon United FC vào ngày mai (2/4) trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp tục có trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn khác gặp SLNA ở vòng 4 V-League 2019 cuối tuần này./.

Duyên Duyên/VOV.VN

