HLV Hà Tĩnh: Hải Huy tự làm mình bị gãy chân vì quá ham bóng

Pha va chạm giữa Hoàng Lâm và Hải Huy. (Ảnh: Bóng Đá Plus)

Tiền vệ Hải Huy đã dính chấn thương nặng sau va chạm kinh hoàng với trung vệ Hoàng Lâm trong thất bại 0-2 của Than Quảng Ninh trước Hà Tĩnh. Hải Huy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và được chẩn đoán là gãy xương ở khu vực ống đồng.

Tình huống diễn ra ở phút 60, cầu thủ mang áo số 14 của đội chủ nhà có phần ham bóng dù đã thất thế so với trung vệ của đội khách. Đầu gối của Hoàng Lâm khiến cho ống đồng của Hải Huy khi tác động lực mạnh đã dẫn đến tổn thương nặng.

Theo HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh, đây không phải tình huống Hoàng Lâm cố ý chơi xấu mà Hải Huy đã bị đau vì quá ham bóng. Chân của Hoàng Lâm cũng bị rách một vết khá sâu và không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Hải Huy.

"Tình huống đó Hoàng Lâm chủ động phá bóng trước. Trọng tài thổi phạt Hải Huy vì cậu ấy cố đá trước rồi bị phạt. Chân Hoàng Lâm rất to, mà ống đồng Hải Huy rất nhỏ. Nó giống như xe to va chạm với xe nhỏ, thì xe nhỏ sẽ bị thiệt vậy. Hải Huy là tiền vệ khéo léo và kỹ thuật, thế nên tôi nghĩ cậu ấy không gặp may ở tình huống này" – HLV Phạm Minh Đức nói.

Trong khi đó, Hải Huy chia sẻ rằng mình không nhớ nổi đã va chạm với ai vì tình huống diễn ra quá nhanh. Trung vệ Hoàng Lâm cũng đã tới bệnh viện đa khoa Quảng Ninh để thăm hỏi tình hình của Hải Huy sau khi kết thúc trận đấu./.